Jorge Robledo solicita desarchivar caso contra Cecilia Álvarez y Gina Parody

Este miércoles, el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, confirmó que solicitará ante la Fiscalía General de la Nación que se reanude la investigación en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por presuntas irregularidades en la aprobación del Conpes para la adición del proyecto vial Ocaña-Gamarra, en Norte de Santander.

Afirmó que “no hay razones objetivas que permitan concluir que el juez de la república no deba fallar al respecto”. Además, señaló que no se conoce qué tan lejos fue la investigación y que habría que hacer examinar cautelosamente todos los puntos de discusión.

