José Mujica: "Si la paz de Colombia fracasa, fracasa la historia de América Latina"

Al término de la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI) que se llevó a cabo este jueves en Cartagena, el expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que Colombia debe continuar hacia delante y construir un mejor futuro.



“Colombianos, hay que tirarse al agua o hacía delante, el pasado nunca es reparable totalmente, nunca lo ha sido en ninguna parte de la tierra. Lo que es enmendable es el porvenir y de los errores del pasado tenemos que construir lo que es el futuro”, expresó el exmandatario uruguayo.

Mujica señaló que éste es el tiempo de superar las dificultades en América Latina.



“Deseo de todo corazón que el fantasma de la guerra no camine por las calles, por los montes, por las sierras, por las selvas de América Latina, precisamos trabajo y tiempo para superar nuestras dificultades. Todo lo que sucede en Colombia repercute en la región y que es por esta razón que si esto fracasa, fracasa la historia América Latina”.



“Para quien no conozca y mida el costo, en el largo, que ha significado la guerra, no le da el valor que tiene la paz. No es una cuestión de portarse bien o de no lastimarse, es un problema de conveniencia global para ser posible una sociedad superior”, sostuvo.



Finalmente, invitó: “¿Piensas en tus abuelos o piensas en tus hijos? Ese es el desafío que tenemos por delante”.