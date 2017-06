Juan Carlos Pinzón niega haber inscrito su precandidatura presidencial

A través de su cuenta de Twitter, el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón negó que haya inscrito su nombre como precandidato del Partido de la U, tal y como lo había asegurado el presidente de la Colectividad, Armando Benedetti.

Pinzón trinó: “Me disgusta la politiquería y las bufonadas. No es cierto que me haya inscrito como candidato por ningún partido. Tan simple y tan claro”.

