Juan Claudio Morales niega reunión entre la campaña de Santos y Odebrecht

El empresario Juan Claudio Morales, quien según ciertas fuentes habría participado de una reunión como miembro del comité financiero de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 con directivos de Odebrecht, en diálogo con La W desmintió que haya participado de tal reunión.

“Yo he ayudado a más de seis campañas, pues por mis actividades me han buscado. En el caso concreto del doctor Juan Manuel Santos, estuve en dos campañas, tanto en la de 2010 y la de 2014. Nunca conocí a nadie de Odebrecht y mucho menos que nos hubieran buscado para ayudar para la campaña. Nosotros en esa época actuamos con personas de amplia honorabilidad”, expresó.

Según algunas fuentes, la supuesta reunión entre la campaña y directivos de Odebrecht habría ocurrido en el primer trimestre de 2010, y de la misma también habrían participado Orlando Sardi, Germán Chica y Consuelo Caldas. Sin embargo, Morales afirma que “no los conocí, yo vine a conocer gente de Odebrecht hace tres años en una reunión de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Yo no conocí jamás a los señores de Odebrecht, ni estuve reunido con ellos. Tampoco puedo garantizar que ellos hayan aportado ilícitamente”.

Además afirmó que Orlando Sardi tampoco se reunió para la campaña con miembros de Odebrecht: “El doctor Sardi se encuentra en Cali, él adelanta cultivos de uva. Él lo recuerda y lo dice con seguridad: no conoce a ninguna persona de Odebrecht”.

Sobre el contrato de la encuesta de un millón de dólares, que presuntamente Odebrecht le contrató a la firma Sancho para una encuesta de medición de la campaña en 2010, Morales afirmó que “nunca hablé con los señores de Sancho y ellos lo pueden constatar. Estas encuestas se contratan con especialistas, no creo que Sancho fuera especialista en encuestas electorales”.

Morales afirmó que tiene el mejor concepto de Roberto Prieto, gerente de la campaña, “obviamente la tengo que tener en el sentido que es una persona profesional. La parte financiera no creo que él pueda responder”.

Afirmó que el tesorero de Odebrecht en Brazil es quien conoce si se giraron o no recursos para la campaña de Juan Manuel Santos. "Desgraciadamente eso no es posible saberlo, porque por la forma, la visita a la entidad para explicarle las necesidades que se tienen en ese momento. Obviamente no todo el mundo sabe a qué entidades se está visitando (…) Esas decisiones las tomaba en esa época Consuelo Caldas. Ella tiene que recordar esa parte, pero no creo que ella sepa si ingresó o no ingresó el dinero”, agregó.

“Yo sé que la doctora Caldas formó parte en la primera campaña. En la segunda campaña ya yo la vi, en esa época, ella manejaba los manejos de la campaña en lo que eran citas, transportes, y con ella se entendían, para efecto de trazar las fechas. Obviamente al lado de esas visitas es normal que se busque la parte financiera”, agregó.