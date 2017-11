Juan Fernando Cristo afirma que Gaviria conduce al liberalismo a la división y al fracaso

De acuerdo al precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, está parcializado con Humberto de la Calle y por ello emprendió una "guerra sucia" en su contra, con la que supuestamente busca que pierda la consulta liberal del próximo 19 de noviembre.

Afirma Cristo que Gaviria "conduce al partido a la división y al fracaso" y le pidió a De La Calle que revele si está haciendo parte de esa estrategia.

"Desde la dirección del Partido están inventando historias, afirmando que la consulta no va, filtrando cuentos, filtrando noticias falsas. Acusando a ministros del gobierno de una intervención en política que no existe. Se dedican, en lugar de salir a hacer campaña, a echar rumores y mentiras. Se dedican a calumniar a la ministra de trabajo, al ministro del interior, de una intervención en política que no existe. Hasta al secretario General de la Presidencia que está más cercano a Cambio Radical. Yo esperaba neutralidad y garantías para adelantar la consulta y me equivoqué", afirmó Cristo.

Cristo expresó sentirse "engañado por Gaviria".