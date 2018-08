Juez falla tutela interpuesta por el padre Carlos Yepes contra La W

La juez Once Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, falló este 30 de julio la tutela interpuesta por el sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, Carlos Yepes, en la que pedía tres cosas: que se tutelaran sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y a la rectificación; que La W se “retractara en los mismos términos en los cuales emitió las imputaciones calumniosas e injuriosas en mi contra”; y retirar todos los contenidos referentes a la denuncia, incluyendo audios, fotos, videos, textos, etc. Todo esto en el marco de la denuncia presentada por el señor Hernán Morales en el noticiero de la mañana, contra el carismático sacerdote en la investigación “Dejad que los niños vengan a mí” del periodista Juan Pablo Barrientos.

Dice la juez en su providencia que “…no encuentra ninguna transgresión a los derechos fundamentales incoados por el actor, pues la información allí divulgada no se soporta en hechos fácticos falsos o equivocados. Nótese que el reportaje radial describe la denuncia penal de pederastia que el señor HERNÁN DAVID MORALES ÁLVAREZ promovió frente al tutelante y la cual, dentro del mismo reportaje, se narró su archivo por la supuesta retractación que hizo el denunciante ante tales hechos delictuosos; aspecto que resulta verídico y ajustado a la realidad, pues no puede perderse de vista que dicha noticia criminal existió y sobre la cual, se edificó la nota periodística…”.

Y agregó: “…Ahora, otra cosa, muy distinta, sería que dentro del reportaje se esté informando que la noticia criminal efectivamente sucedió de la misma manera como lo describe el señor HERNÁN DAVID MORALES ÁLVAREZ, pero, sin embargo, no fue lo que se informó en la investigación realizada por el periodista JUAN PABLO BARRIENTOS HOYOS en el caso concerniente al del padre CARLOS ARTURO YEPES VARGAS, pues lo allí divulgado, se reitera, fue la existencia de un denuncia que no logró pasar a la etapa de acusación por ausencia de pruebas…”.

En su sentencia, la juez le concedió el amparo constitucional “deprecado por el señor CARLOS ARTURO YEPES VARGAS frente a CARACOL S.A., como propietaria de la marca la W RADIO y en donde se vinculó al señor JUAN PABLO BARRIENTOS HOYOS”, ordenándole a la cadena radial retirar del portal web de la W RADIO la expresión "acusado" del título del reportaje radial del 21 de marzo de 2018 y ordenó cambiarlo por: "HERNÁN DAVID es un demonio, él es un enfermo mental: sacerdote denunciado por pederastia".

___

La W acepta la decisión de la juez y se dispone a corregir de inmediato el sitio web. Clic aquí.

En este link encontrarán el contexto de la denuncia contra el Padre Yepes.