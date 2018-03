Juez niega tutela contra caricaturista Matador

La juez Hilda María Saffon negó la tutela que un ciudadano interpuso contra el caricaturista de El Tiempo Julio César González, más conocido como Matador, por una caricatura que mostraba al candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, como un cerdito.



Dice la juez que lo que busca la tutela "es un modo de censura y disminuir el potencial crítico de una caricatura como la de 'Matador' (...) sería violar el derecho de los lectores al pluralismo de ideas, de opiniones, y sería contrario al estado social de derecho y, por ende, a la democracia".



La funcionaria señaló que "la manifestación de creatividad e ingenio de un caricaturista no puede ser limitada por quien ve la caricatura y simplemente no le gusta o no comparte la opinión expresada por ese medio".