Juez ordena 21 años y 9 meses de cárcel a capitán (r) que abusaba de menores en Cartagena

A 21 años y 9 meses de cárcel fue condenado por el Juez Primero Penal del circuito de Cartagena el capitán (r) de la Armada Nacional Raúl Romero Pobón, señalado por la Fiscalía como el depredador sexual que marcaba a sus víctimas, todas de entre 11 y 16 años de edad, con tatuajes en los que solía poner las iniciales de su nombre.



La audiencia en la que se dictó sentencia condenatoria en contra de Romero Pabón se realizó la tarde de este martes en el Complejo Judicial de Cartagena, donde ya la Fiscalía en diligencias anteriores le había imputado cargos por concierto para delinquir agravado y explotación sexual de menores de 18 años.



Aunque ya el ex militar había aceptado los cargos, en la audiencia de hoy, que no duró más de una ahora, su defensa expuso que su cliente no estaba en condiciones de allanarse a los cargos y que lo había hecho engañado por su anterior abogado defensor.



La de hoy es la primera sentencia que se conoce luego de que la Fiscalía General de la Nación adelantara la denominada operación Vesta en contra de la explotación sexual y el proxenetismo en la capital de Bolívar.