Juez ordena investigar a abogado que renunció en caso Interbolsa

Un juzgado de Bogotá compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue a Said Gómez Alvarado, abogado de confianza de Álvaro Tirado, investigado en el caso Interbolsa.

La decisión se da por los efectos negativos que causa una renuncia en este momento del proceso en el que ya han prescrito varios delitos.

El Consejo Superior ahora deberá establecer si existe una falta disciplinaria.

Ante la decisión del abogado, el investigado aseguró que no tiene otro defensor de confianza en el momento.

“No sé qué voy a hacer me acaba de caer un edificio encima. He dado una lucha con el doctor y me da muy duro su renuncia. Al doctor Said le abre un pliego la Judicatura y no he visto ninguna irregularidad de esta defensa”.