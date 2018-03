Juez tumba preacuerdo de Otto Bula

El juzgado 46 de conocimiento tumbó el preacuerdo firmado entre el exsenador Otto Bula con la Fiscalía General de la Nación en medio del proceso que se le adelanta por haberle dado un apartamento al fiscal Rodrigo Aldana para que no abriera una investigación en su contra.



Según el juez la Fiscalía había imputado los delitos de cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, y solamente mencionó el cohecho sin explicar que va a pasar con el otro cargo.



Señala el juzgado que la pena de 24 meses no se ajusta a la gravedad del delito que fue la de sobornar a un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, para manipular un proceso jurídico y cuestionó el derecho a la igualdad jurídica por que la afectación por el soborno es muy alta y la sociedad no se beneficia en nada.