Padre e hijo le contarán al Fiscal General los pormenores de la situación en la que el exfiscal y entonces abogado Gustavo Moreno les pidió dinero a cambio de que el senador no fuese capturado.

"Aquí se viene a hablar del caso de Gustavo Moreno y en la Corte sobre Musa Besaile. En contra de Leonidas Bustas u otro magistrado no tengo ni he dicho nada, porque nada de eso me consta. Del señor Moreno contaré lo que ocurrió en mi caso."