Junta directiva de Hidroituango no reconoce cobros por obras de aceleración

En la última reunión de la Junta Directiva de Hidroituango S.A. se tomó la decisión de no aprobar los pagos del plan de aceleración del proyecto. En la reunión se revisaron los documentos del plan de aceleración incluyendo, el de la prima de éxito, en el que el constructor cobraría 70 mil millones de pesos, si la hidroeléctrica entraba a operar el 28 de noviembre de 2018.



Luego de la revisión de las actas de 2015, se determinó que "el Plan de Aceleración lo había ya iniciado EPM como constructora de la Obra sin tener ninguna aprobación de la Junta Directiva de Hidroituango, incluyendo el tercer túnel que fracasó y creó la crisis", explica la comunicación entregada por la sociedad.



Ese mismo año, 2015, EPM habría solicitado a la junta de Hidroituango aprobar el costo del plan de aceleración como parte de la inversión del proyecto y que tenía un valor adicional de 440 mil millones que incluía los costos asociados al plan de aceleración por 370 mil millones y por prima de éxito a los constructores de 70 mil millones.



El 30 de diciembre de 2015 la junta de Hidroituango aprobó: “autorizar al Gerente de Hidroituango, previas las verificaciones contractuales enmarcadas en la matriz de riesgos del contrato BOOMT, para que incorpore dentro de los costos de inversión del proyecto”.



Sin embargo, en la última reunión de la Junta, el gerente de Hidroituango, informó que a la fecha no ha firmado ni aprobado ningún costo adicional del Proyecto con EPM.



Teniendo en cuenta esta información, se tomó la decisión de no reconocer el Plan de Aceleración, "que EPM ejecutó desde 2014, porque a la fecha todo el Plan de Aceleración fracasó sin haberse firmado antes un acuerdo legal entre EPM e Hidroituango S.A" señaló la comunicación.



A su vez la sociedad explica que no reconoce tampoco la prima de éxito de 70 mil millones y culmina señalando que será decisión de EPM si la paga o no a sus contratistas con cargo a su propio presupuesto.