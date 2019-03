La calidad del agua en Colombia está en niveles bajos, según el Gobierno

El Estudio Nacional del Agua 2018, elaborado por el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), analizó 134 estaciones y 67 puntos de monitoreo ubicados a lo largo del cauce de los ríos Magdalena y Cauca, los dos más importantes del país.



Entre las variables analizadas se encuentran la concentración de cargas contaminantes en varios tramos y la presencia de materia orgánica, oxígeno disuelto, sólidos y nutrientes, entre otros.



En lo que respecta a la presencia de mercurio en las aguas, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, detalló en una rueda de prensa que todavía se sigue registrando "donde hay presencia de actividades ilícitas de extracción minería".



Para el ministro, la principal amenaza a la escasez de agua en Colombia es la falta de consciencia en su uso por parte de los ciudadanos.



"La principal amenaza es que no seamos conscientes de ello, que no tengamos esa consciencia", afirmó.



Asimismo, un tercio de los municipios colombianos (391 de 1.101) siguen en riesgo de sufrir desabastecimiento de agua en época de sequía y no han presentado mejora desde el último avance del informe, presentado en noviembre.



Por otra parte, la situación de riesgo se ha detectado por primera vez en departamentos de la región andina como Santander, Tolima y Cundinamarca, a diferencia del mes de noviembre.



En lo que respecta a la deforestación, el informe cifra en 260.000 las hectáreas que se pierden cada año, lo que provoca una pérdida de la "oferta hídrica, aumentan los desastres y los sedimentos", según explicó Lozano.



Las consecuencias, tanto de la baja calidad del agua como de la escasez que afecta a los municipios colombianos, se dejan ver en parte de la población.



"En los municipios que no tienen capacidad de suministrar agua, no sólo en cantidad sino en calidad, es donde se están registrando el mayor número de mortalidad de niños o el aumento de enfermedades relacionadas con la pérdida de calidad de recurso", agregó Lozano.



En lo que respecta al suministro de agua, según el estudio, que cuenta con el apoyo de la Unesco y la Embajada de Suiza en Colombia, la tasa de cobertura en el país es del 92 %, si bien en los sectores rurales la cifra se reduce al 76 %.



No obstante en episodios extremos de sequía la mitad del país se queda sin suministro.



"Cerca del 10 % de la demanda de recurso hídrico está concentrado en ámbito doméstico", aseguró el viceministro de Agua y Saneamiento Básico de Colombia, José Luis Acero.



El ministro Lozano también alertó sobre la situación de riesgo de los glaciares colombianos, "la gran bodega de recursos hídricos, de agua" en eventos extremos de sequía.



"Gracias a los glaciares del Eje Cafetero es que tenemos agua en esa región. A medida que van desapareciendo (...) en la medida que sigamos viviendo esos eventos extremos vamos a seguir perdiendo esa área. No solamente desaparecerá el glaciar sino el recurso hídrico", denunció Lozano.



En concreto, el glaciar de Santa Isabel, ubicado en el centro de Colombia, podría desaparecer dentro de diez años, según el citado informe.