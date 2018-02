“La campaña no se suspende del todo”: Rodrigo Londoño (Timochenko)

Rodrigo Londoño (Timochenko) inició su diálogo con La W Radio, advirtiendo que su campaña no se ha suspendido del todo. Que la han parado por el momento, ante las agresiones recibidas en la última semana, pero que se encuentran reorganizando de la mano de las autoridades la manera cómo volverán a la plaza pública para exponer su propuesta política.

Londoño dijo que sabía que su campaña no iba a ser fácil, que sabía que iba a tener confrontaciones con cierto sector se la sociedad, pero que estaba seguro que “manos negras y camisas negras” estaban detrás de las agresiones recibidas, los cuales querían seguir en un escenario de guerra.

Curiosamente, respecto del episodio de Yumbo, donde no pudo llegar al lugar donde se presentaría, aseguró que 300 militantes le habían dicho que podían ir a sacar la gente que se estaba oponiendo a su llegada, pero además que tenían “tres bandolas” listas para reaccionar, pero que les dijo que se quedaran quietos. Londoño fue contrapreguntado por periodistas de La W, acerca de esos 300 militantes y dijo que eran “seguidores del partido de la rosa” y que sobre “las bandolas” para nadie era un secreto que existen “muchachos que le salen a hacer cualquier trabajito”. Pero que su propuesta es por la paz y porque esas bandolas dejen ese tipo de acciones y se reintegren a la sociedad.

También Londoño advirtió que además de llamar a la reflexión y a la reconciliación, solicitaba que se aplique la ley 1482 y su artículo 134 para que se eviten este tipo de agresiones en la plaza pública. Londoño no descartó que a pesar de las encuestas, él tenía otra percepción, y podrían ganar la Presidencia en primera vuelta.

