La carta de Andrés Felipe Arias para que el gobierno colombiano pida su libertad

El pasado 7 de diciembre el exministro Andrés Felipe Arias le envió una carta a varias personalidades del país. En la misiva pedía la intervención del gobierno colombiano para solicitar su libertad, teniendo en cuenta que hoy se encuentra detenido en los Estados Unidos y a la espera de su extradición a Colombia por la condena de 17 años de cárcel emitida en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia por el caso de Agro Ingreso Seguro.

Entre las personas a las que les envió la petición se encuentran la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el expresidente Uribe, Marta Lucia Ramirez, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutierrez, Adriana Mejía, Maria Paula Correa y Oscar Iván Zuluaga.

Todo indica que la carta tuvo eco en el gobierno teniendo en cuenta la solicitud que hizo el propio embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, un hecho que ha sido llamado por muchos como algo insólito y lejos del fuero del embajador.

Esta es el contenido de la carta enviada por Andrés Felipe Arias:

From:

ARIAS-LEIVA, ANDRES FELIPE

MENSAJE URGENTE

Dec 7, 2018 at 3:08 PM

Diciembre 7 de 2018

FDC Miami

Mensaje dirigido a:

Presidente Uribe, Oscar Ivan Zuluaga, Marta Lucia Ramirez, Nancy Patricia Gutierrez, Adriana Mejia, MAria Paula Correa.

Saludo a todos. En nombre de mis hijos quiero pedirles que me ayuden a solicitarle al gobierno una carta del Embajador Francisco Santos, dirigida al Fiscal Robert Emery, en la cual se establezca que el Estado colombiano no se opone a que se me conceda la libertad bajo fianza. En reunion con mi abogado el dia de hoy me dio esa opcion para no tener que seguir encerrado injustamente en esta carcel y menos en Navidad. Una carta de ese estilo nos permite casi que con 100% de probabilidad recuperar la libertad. Lo bueno para el gobierno colombiano es que una carta asi no compromete publicamente su posicion con respecto al tema de fondo.

Los fundamentos para una carta con dicho contenido son poderosos, a saber:

1. La detencion de una persona solicitada en extradicion se debe a que el pais en donde la persona ha sido capturada (en este caso Estados Unidos) no quiere exponerse a una verguenza interancional con el pais solicitante (Colombia) en caso de fuga del personaje. Yo les doy mi palabra de honor, y lo juro en nombre de mis hijos, que no me voy a fugar a ningun lado. Nunca he roto mi palabra. Pueden preguntarle a las personas que me conocen. Ademas, varios amigos mios deben respaldar mi libertad con su patrimonio y yo nunca les inflingiria un danho de semejante tamanho fugandome. Aun si, en gracia de discusion, quisiera hacerlo, no tengo a donde ir. De hecho, mi pasaporte lo tiene la Corte desde el dia que me concedio la libertad bajo fianza en 2017.

2. Una libertad bajo fianza, en las mismas condiciones que se me impusieron en el pasado, es suficiente para garantizar mi comparecencia a las audiencias.

3. Cuando se me otorgo la libertad bajo fianza cumpli impecablemente con las condiciones impuestas.

4. El Estado colombiano acaba de acatar un fallo del Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas segun el cual la Corte Suprema de Justicia me violo el derecho a poder apelar mi sentencia. Teniendo en cuenta que ya he apelado mi sentencia, esta no esta ejecutoriada y, por tanto, no es descartable que en algun momento la solicitud de extradicion deba ser retirada.

5. La vulnerabilidad de mis hijos menores de edad requiere de mi presencia en casa. El danho que se les ha inflingido es excesivamente cruel y cada dia es peor.

6. El gobierno colombiano es respetuoso del derecho al debido proceso y, en ese marco, del derecho de una persona a permanecer en libertad mientras se surten los procesos en las cortes, siempre y cuando no sea riesgo de fuga, como no lo soy yo.

En este orden de idea les imploro que me ayuden a gestionar:

1. Una respuesta del gobierno lo mas pronto posible. Por supesto, todo se mantendra en absoluta confidencialidad.

2. Si la respuesta es positiva, que la carta se suscriba muy rapido para ver si logramos agendar una audiencia de fianza con una mocion de emergencia.

3. Si la respuesta es negativa, la razon de tal negativa.

4. Si la razon de la respuesta negativa es tecnica, nos permitan buscarle una solucion con los abogados.

5. Si la razon de la respuesta negativa no es tecnica sino de otro tipo, esta se nos comunique con absoluta franqueza.

Lo unico que pedimos es franqueza y claridad en la informacion. Por favor ayudenos a mi familia y a mi a volver a estar juntos en casa. Soy un hombre inocente que sigue privado de la libertad. Un dia que transcurre para una persona en libertad parece un instante efimero. Pero una hora que transcurre para una persona injustamente privada de la libertad es una eternidad de tortura.

Gracias

Andres F. Arias

*(SIC)