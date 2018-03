La confesión de Everth Veloza, alias “HH”, en La W

Everth Veloza García, alias “HH”, confesó de todo en la entrevista exclusiva que le hicieron Vicky Dávila y Jairo Lozano para La W. En principio aseguró que su objetivo no era quedarse en los Estados Unidos para obtener beneficios sino que regresar a Colombia para seguir colaborando con la justicia.

Advirtió que en Estados Unidos se han quedado muchos extraditados y viviendo en Miami. Que él inició el proceso para quedarse allá, pero que no lo hizo porque tenía que decir que Justicia y Paz no sirve, que es un fracaso, que es un fraude, que la justicia de Colombia es un fraude y que al llegar acá las propias autoridades lo iban a matar.

Uno de sus grandes temores es que los paramilitares que están en Estados Unidos lo traten de perjudicar, haciéndole algún montaje, para poder obtener beneficios en ese país.

HH cuenta que los paras y narcos que andan libres en Miami son Pablo Sevillano; Jesús María Alejandro Sánchez Jiménez, alias Scooby, primo del extraditado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rogelio; Yiyo; el Tuso Sierra, y muchos más narcos, los cuales siempre aducen ante las autoridades norteamericanas que se tienen que quedar porque en Colombia las propias autoridades los pueden matar.

Según Veloza su acuerdo para obtener beneficios fue la de aportar pruebas de cómo los paramilitares se beneficiaron del narcotráfico. Contó que empezaron a cobrar un impuesto en toda la cadena de narcotráfico desde la venta de hoja de coca hasta la salida de kilos de coca en lanchas hacia los estados unidos.

Alias HH da cuenta que hay procesos abiertos en Estados Unidos contra miembros de la Fuerza Pública. “Mauricio Santoyo sé que tuvo relación cuando estuvo en Antioquia con la ‘Oficina de Envigado’, con las autodefensas, con Carlos (Castaño)”

Everth Veloza narra la relación que tuvo con la Brigada XVII del Ejército, que en su momento fue dirigida por el general Rito Alejo del Río. La relación era una ayuda mutua, dice que contó en Justicia y Paz que en el año 1995 entraba a la Brigada cuando el capitán era Byron Carvajal, formaban las tropas juntos y salían a hacer “operaciones” conjuntas. Los paramilitares iban al frente y los militares atrás. HH cuenta que coordinaba todo directamente con el militar Carvajal.

HH afirma que quien ordenó la muerte de Jaime Garzón fue Carlos Castaño, que contrató a Don Berna y Don Berna a la oficina de La Terraza. Que lo que sabe es que la Brigada XX fue la que le pasó información a Cataño sobre las supuestas intermediaciones de Garzón entre familiares de secuestrados y el ELN. Dice que Castaño después de la muerte de Garzón se arrepintió, evitaba el tema y negaba haber mandado asesinado al periodista.

Ha contado en Justicia y Paz, que a Álvaro Gómez lo mata e Cartel del Norte del Valle, y que quien estuvo al mando fue el coronel de la policía Danilo González, quien era el brazo armado de este cartel. “Carlos Castaño sí sabía que iban a matar a Álvaro Gómez”, dice HH quien afirma que incluso estuvo entre los planes de Castaño era matar al dirigente conservador, pero no lo ordenó, pero tampoco lo evitó.

Vicente Cataño me dio la orden de matar a Carlos Castaño. Todo empezó un día en que después de una reunión en Ralito, yendo para la finca de Vicente Castaño, sorprendieron a escoltas de Carlos Castaño a las afueras del sitio como en una suerte de embocada. Los hombres fueron capturados. Horas después, tomando tinto a las 4 de la mañana Vicente le dijo a HH: “Pollito, toca matar a Carlos”. El argumento que le dio Vicente a HH fue que Carlos quería matar a su propio hermano (Vicente). Que ya había dado la orden a ‘Movil 5’ y a ‘Mono Leche’ de matar a Carlos pero no habían podido, entonces que HH debía encargarse de esto.

Para matar a Carlos Castaño, alias HH envió gente del Bloque Bananero y Bloque Calima, más escoltas de Vicente Castaño. Cuenta que lo encontraron en una tienda conectado a internet. Se formó la balacera, mataron a los escoltas de Carlos Castaño, lo capturaron en su huida, lo llevaron delante de ‘Mono Leche’ y fue ‘Movil 5’ quien lo mató. El cuerpo lo enterró Móvil Cinco y en medio del proceso los restos los entregó alias Mono Leche.

La USB se recuperó en la muerte de Carlos Castaño. Había cartas que Carlos le mandaba a Vicente, había una carta donde el líder de las autodefensas denunciaba a comandantes de las AUC se habían vinculado al narcotráfico. Estaba el testamento de Castaño. HH dice que no conoció todo lo que había en esa memoria porque fue después, en Justicia y Paz, que desencriptaron y recuperaron miles de archivos.

Para HH la muerte de Carlos Castaño la justificaron ante el resto de los comandantes de las AUC, dici9endo que Carlos estaba preparando su entrega a las autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo el exparamilitar asegura que la verdad es que Vicente por miedo de narcos, entre ellos Don Berna, que querían matar a Carlos, lo hicieran y después él siguiera, entonces se les adelantó para dar a entender que estaba con ellos.

HH asegura que no sabe si Vicente Castaño está muerto porque no se ha encontrado el cuerpo.

HH cuenta que acompañó a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, quien era el segundo de los Castaño, a una cita en el Obelisco (en Medellín) con Pedro Juan Moreno.

Dice que las Convivir del Urabá no era unas empresas de seguridad privada sino que hacían parte de la estructura militar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Veloza cuenta que Alias Lucas cargaba 10 Beeper, dispositivos para recibir mensajes, en los cuales tenía contactos con gente de la gobernación de Antioquia en épocas de Álvaro Uribe, HH insiste en que solo supo de reuniones de Lucas con Pedro Juan Moreno.

Sobre supuestas relaciones entre el paramiltarismo y Álvaro Uribe, HH dice: “que yo sepa no. Creo que en este proceso de Justicia y Paz, de todas las acusaciones que se han hecho contra el señor Álvaro Uribe Vélez ¿ustedes no creen que si él tuviera que ver con las Autodefensas ya no se lo habrían probado? Es imposible que miles que nos desmovilizamos, si alguien tuviera pruebas ya las hubiera mostrado”. HH

HH asegura que pasó listados de militares y de empresarios que apoyaron a los bloques que él comandó, pero que no ha pasado nada con esa información. Que desde Montería envió al Valle del Cauca a Carlos Espada y Hernán Gómez, quienes se reunieron con empresarios de ingenios azucareros y harineras; entre las personas que dice recordar está un empresario de apellido Castro (Luis Fernando Casto), que fue presidente de la Plaza de toros de Cali, un empresario de las harineras del Valle, un familiar que enviaba el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera.

También denuncia que se reunió con el reconocido periodista Mario Fernando Piano, quien recogió dineros de otros empresarios para financiar a los paramilitares.

En el inicio de la conformación de los grupos paramilitares fueron llevados al Urabá por los propios empresarios bananeros; menciona a Banacol, Uniban, Chiquita Brands, sin embargo que no entiende por qué estas empresas no han indemnizado a las víctimas, mientras que Chiquita Brands si fue obligada a pagar pero en Estados Unidos. Los paras llegaron con la misión de acabar con todos los paros de los sindicatos bananeros, y lo hicieron matando gente.

Dice que se siente arrepentido. Que mataron mucha gente inocente, que hicieron mucho daño, pero que no pueden olvidar que ayudaron a frenar a las Farc, que la guerrilla tenía controlada al país y que las combatieron porque el Estado se veía maniatado y da como ejemplo a pequeños grupos de policías que eran secuestrados por la guerrilla.

Dice que le duele y que por eso se ha comprometido con Justicia y Paz. Si no estuviera arrepentido no se exponía dando nombres de militares y de empresarios en su caso.

Dice que las atrocidades que cometieron los paramilitares se deben a que se expandieron mucho, eso hizo que se perdiera el control y que se perdiera la esencia de las Autodefensas. Decisiones que no eran directrices de la comandancia.

Cuenta que sus inicios en el paramilitarismo se dieron porque la guerrilla se le robó el camión en el que trabajaba.

Sobre la Masacre del Naya, aseguró: “La masacre del Naya no fue una masacre ordenada. Era una incursión para controlar la movilidad de la guerrilla. Paras capturaron a milicianos de la guerrilla, quienes empezaron a señalar gente y por eso los asesinaron”.

“La masacre del Aracatazo, fue una orden mía de matar a tres personas, miembros de la UP, que eran miembros también de las Farc, pero los muchachos se metieron en otro lado y mataron a 18 personas. Por el error fueron entregados al Ejército”.

“Nosotros no reclutábamos, porque nosotros le pagábamos a los muchachos un sueldo. A un raso un sueldo mínimo”.

“A mí me comienzan a llamar HH después de la desmovilización, porque yo me hacía llamar Hernán Hernández y en las gorras le pusieron HH”.

HH da cuenta que con Luis Carlos Restrepo iniciaron el proceso de desmovilización de los bloques en el Urabá, pero que otros comandantes dijeron que pararan todo porque el proceso de reinserción era un fracaso. Ante ello, HH, cuenta que se traslada a Medellín a esperar y ahí es cuando emiten una orden de captura contra él por la masacre del Naya.

Sobre los narcos que se quisieron hacer pasar por jefes paramilitares cuenta que los colados fueron Gordo Lindo, El Tuso Sierra, Los Mellizos Múnera, alias Macaco. El problema fue que los narcos se apoderaron de las autodefensas.

También cuenta que Juan de Dios Usuga y Francisco José Morela Peñate, alias el 'Negro Sarley', quienes después fueron los jefes de ‘Los Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’ trabajaron bajo sus órdenes en el Bloque Calima. Pero que después de desmovilizados, estas personas decidieron crear estas Bacrim.

“De todas los procesos de paz que se han hecho en el mundo, y eso va a pasar con las Farc, hay gente que se rearma”

HH dice que ya no hay paramilitarismo en Colombia. Que las Bacrim son diferentes a las autodefensas.

HH dice que las autodefensas no fueron una sola. Que hubo bloques que no tenían nada que ver con ellos, como el Bloque Norte. Que él no le recibía órdenes ni le daba órdenes a personas como Jorge 40 o Mancuso

Los políticos que tuvieron relación con HH y su bloque, según HH, fueron Juan Carlos Martínez Sinisterra, Antonio Valencia Y Juan José Chaux Mosquera.

“Hoy vi la sentencia del Ñoño Elias ¿Qué es eso? Se enriquecen, los condenan a seis años y salen en tres”, dice alias HH.

Veloza cree que el proceso de paz con las Farc es beneficioso para el país, pero que no se debió crear otra ley, porque Justicia y Paz servía para este proceso, que incluso hay guerrilleros acogidos a Justicia y Paz.

Pero además cree que todos los guerrilleros de las Farc tienen que ir a la cárcel. Pero que tiene dos puntos de vista: el primero que es un error no haberlos juzgado antes para que recibieran sus beneficios. Pero que de otro lado está bien que hayan salido a hacer política para que se dieran cuenta que la gente no los quiere.

Dice que espera salir porque ha colaborado con la justicia y que de salir le gustaría seguir ayudando a los procesos de reinserción porque para él, son la clave de una verdadera paz.

HH dice que ha reconocido los homicidios del grupo que comandó, no homicidios que él mismo haya perpetrado. En el momento ha reconocido 300 homicidios y más de 3000 hechos violentos como desplazamientos.

“Yo mismo no he sido capaz de perdonarme, por eso entiendo que las víctimas no me perdonen”.

“Conocí a un Villegas (Luis Alberto) que tenía una estación de gasolina en la región del Nus, que fue el que mató Julián Bolívar, y que era muy cercano a las autodefensas, era muy cercano a alias Jota, al Panadero y al propio Doble Cero”, alias HH

A mediados de 1996 en plena guerra de autodefensas y guerrilla le ponen una bomba en la casa, y su esposa, que estaba en embarazo, estaba dentro. Entonces quiso salirse.

Dice que muchos de sus subordinados estaban desbordados cometiendo asesinatos y que él no quería convertirse en eso mismo. Fue a donde los Castaño les dijo que se iba a retirar y ellos no lo dejaron retirar.

“Alias Lucas se desmovilizó con el Bloque Nutibara y ahora está en la calle. Lo cogieron en el parqueadero Padilla. Tenía mucho poder en las autodefensas por su cercanía con los Castaño”.

Dice también que en su grupo no se utilizó a las mujeres como armas de guerra, y tampoco las obligaban a abortar.

Cuenta que su entrenamiento militar ocurrió en la finca La 35, y se la dio Alias JL, Estopín y Doble Cero.

“Más que un perdón entre los comandantes de las Farc y las Autodefensas, tenemos es que unirnos pero para pedirle perdón a las víctimas”

Le da miedo que sus excompañeros que están en Estados Unidos le hagan algo, porque la justificación de ellos es la de que apenas llegaran a Colombia los mataban

Dice que no es rico, que entregó todo y que cuando salga va a tratar de que en la realización pueda conseguir un trabajo que le dé para vivir. Acostumbrarse a vivir con poquito.

“Los que se quedaron en Estados Unidos, como los sacaron del proceso de Justicia y Paz y no van a volver, pues no están obligados a reparar a las víctimas”, afirma Everth Veloza

Veloza cuenta que estuvo en los Estados Unidos colaborando con la justicia y por eso se la pasaba declarando en las Cortes vía teleconferencia.

Estas son otras de las confesiones de Everth Veloza, alias HH:

“Dios perdona a los pecadores, no a los que no han pecado. Por eso tenemos que buscar el perdón de Dios”.

“Después de desmovilizado fue que me di cuenta todo lo que habíamos hecho”

“Luis Carlos Restrepo fue con nosotros muy estricto”.

El mensaje para las víctimas es que va a darle la cara y que está acá para responder y tratar de esclarecer muchos actos violentos.

“Todos los días le pido perdón a Dios y a las víctimas y les pido a Dios que les ponga en el corazón que me perdonen”

“A Meneses lo conocí en Buga, él se reunió con un comandante mío para que no le tocaran una zona en la que él robaba gasolina”.

“A Santos lo veo desgastado por el proceso con las Farc, pero más adelante se va a ver ese esfuerzo que Santos está haciendo ahora, pero después se va a ver que esto cambió”

“Uribe ha sido parado en la raya con sus ideas de derecha”