La corrupción, no la guerra, es hoy el peor enemigo del país: Fernando Carrillo

El procurador electo, Fernando carrillo, expresó que sus grandes retos en el Ministerio público serán ser garante de los acuerdos de paz, enfatizando que el peor enemigo del país hoy por hoy no es la guerra sino la corrupción.

"La paz no es un libreto hueco, sino una dinámica de acontecimientos que moldean el espíritu de la nación. Hay que resignificar el concepto de paz, llenándolo de nuevos contenidos, para que el colombiano del común entienda el impacto del fin del conflicto en el mejoramiento de su calidad de vida", expresó el procurador General.

Carrillo expresó que combatirá la corrupción no como un eslogan de campaña, sino como una política de estado.

"Vencer la corrupción e instaurar una cultura de respeto a la probidad es una tarea que va mucho más allá de lograr buenos titulares. Hay que hacer menos anuncios y tomar más decisiones de fondo (...)

Esta Procuraduría trabajará para demostrar que ser pillo no paga. Porque el escepticismo frente a la justicia se transforma en boicot a la democracia y ascenso del populismo. Crece la percepción de que las grandes corporaciones internacionales se han convertido en multinacionales del soborno y las megaobras en ‘megatumbadas’. La poca credibilidad de la opinión pública en la justicia nace de la espesa capa de impunidad que asfixia los pulmones de la democracia", expresó.

El nuevo procurador advirtió que se exige con urgencia la reingeniería de la Procuraduría. Que no dejará olvidada a la Defensoría del Pueblo, que fortalecerá la dirección de investigaciones especiales y que garantizará la independencia de la entidad. Dijo que no va con el sectarismo, que no pondrá el retrovisor; que su faro será la constitución, descartando de plano propuestas sobre constituyentes.

No hizo alusión alguna al gabinete.

