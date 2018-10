La declaración de Juan Carlos Madero por el caso “chuzadas”

La W conoció en exclusiva nuevos apartes de la declaración del ingeniero Juan Carlos Madero, en medio del proceso que se adelanta contra la red de “chuzadas” de las que fueron víctimas el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, su esposa y varios abogados.

En esta ocasión, Madero habla sobre el abogado Diego Rayo, capturado el pasado fin de semana y quien es señalado como el enlace entre la red criminal y el senador Armando Benedetti.

“Con Diego Rayo me reuní en más de 20 oportunidades en la oficinas de Benedetti, en restaurantes ubicados de la carrera 5 con calle 70 (…) la última con Rayo, me citó en el centro comercial Gran Estación costado esfera. Quiero agregar que con Rayo me comunicaba con un celular que no recuerdo, pero está en un archivo de contactos de la USB que aporté”.

Agrega Madero: “De Diego Rayo sé que era el asesor jurídico del senador Benedetti. Él me indicaba que era el encargado de las investigaciones del manejo jurídico y de entera confianza que necesitaba el senador Benedetti (…) Rayo tenía pleno conocimiento de los servicios que yo le prestaba al senador Benedetti. La mayoría de los informes que se debían entregar al señor Benedetti pasaban por las manos de él”.

Sin embargo, Madero no se queda solo con el testimonio contra Rayo, pues también se refiere a Euclides Torres. Este individuo es hermano del exalcalde del municipio de Puerto Colombia, Camilo Torres, padre del exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Efraín Torres Monsalvo y cuñado de la representante a la Cámara por el Atlántico, Marta Villalba.

“En una oportunidad me fui a la oficina del senador, quien me presentó personalmente con Euclides Torres y me pidió el servicio de protección de dos celulares. Yo fui en varias oportunidades a la oficina de Torres, eso fue entre noviembre de 2017 y febrero de 2018. Allí, el contador me pagaba cinco millones de pesos mensuales y el último pago me lo hicieron en una oportunidad que me reuní con Torres en la sede política del senador Benedetti en la carrera 7°”.

Dice Madero que, según le dijo el español Eneko Laiz, Torres es la persona que financia la campaña del senador Benedetti y es el socio de él.

En otra parte de su declaración, Madero cuenta que el senador buscó encontrar algo en contra del hijo del abogado Jaime Lombana. Dijo que este “tenía fama de peleador” y que había que provocarlo, porque “sabían que era Selección Colombia de basketball”. De esta manera, del trabajo que se hizo contra Lombana, Madero comenta que Benedetti les pidió buscar algo contra el abogado, como cuentas en el exterior o si era homosexual.

A propósito de esta declaración, el pasado 2 de octubre, en los juzgados de Paloquemao, el abogado Lombana le dijo a Diego Rayo en su intervención ante un juez que su patrón era el senador y que sabía que los seguimientos en su contra procedían por haber denunciado la corrupción que rodea al congresista.

----------------------------

CASO FONDO PREMIUM

Por otro lado, Madero vuelve a referirse a los servicios que se adelantaron en grandes casos judiciales, como lo fue el del Fondo Premium.

Dice Madero al respecto: “Eneko Laiz se vuelve a reunir en una ocasión conmigo y me dice que Víctor Maldonado estaba interesado en una ubicación de un numero de España (…) igualmente, hubo una solicitud de intervenir los teléfonos de la fiscal y la juez que estaban adelantando su caso”.

----------------------------

CASO SERVIENTREGA

En el caso Servientrega, dice Madero que Jesús Guerrero pidió la protección de sus dos teléfonos y dice que se reunió con él en el Club el Nogal, en las oficinas de Almagro en Fontibón y en una oficina ubicada en la carrera 19.

“La investigación que se realizó en contra de la hermana de Jesús salió a la luz pública de los Papeles de Panamá”, señala.

La W conoció que es estas carpetas de la red de “chuzadas” también aparecen el ex presidente Juan Manuel Santos y un ex vicepresidente.