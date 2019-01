La defensa de Edward Rodríguez sobre audio donde se menciona al fiscal Martínez

En diálogo con La W, el representante investigador del "Cartel de la Toga", Edward Rodríguez se refirió a la polémica por la grabación hecha en Estados Unidos al abogado Leonardo Pinilla y confirmó que la Comisión de Acusaciones no llegó la totalidad de las 120 horas de grabación y que el fragmento en el que se habla del fiscal general sí reposa en un expediente reservado en esa corporación.

El congresista señaló que decidieron no abrir indagación al fiscal Néstor Humberto Martínez con base en esa grabación porque consideraron que no había una conducta delictiva en lo narrado y porque "Porcino" no señaló al fiscal de pertenecer al "Cartel de la Toga".

"Cuando se le preguntó a Pinilla por las personas que hacían parte de este cartel, él nunca mencionó a Néstor Humberto Martínez", señaló el congresista.

Rodríguez también señaló que el fragmento de la grabación en la que se hace referencia a Germán Vargas no llegó a la Comisión de Acusaciones y reiteró que esa comisión abrirá las investigaciones que sean necesarias a aforados constiticionales.

Le puede interesar: