La exigencia de pasaporte no va a parar la migración venezolana: Migración Colombia

El director de Migración Colombia, Cristian Krüger, manifestó su preocupación por la medida tomada por Ecuador y Perú de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos para entrar a esos países e hizo un llamado para que la crisis por la migración de ciudadanos de Venezuela se aborde a nivel regional.

El funcionario explicó que por el puente de Rumichaca, que conecta a Colombia con Ecuador, han salido este año más de 423 mil venezolanos, cerca de 3 mil diarios, y que cerca de la mitad utilizan la cédula de su país para hacerlo, es decir, no tienen pasaporte.

Agregó que los venezolanos que salen por Colombia hacia Ecuador no necesariamente se quedan en ese país, sino que siguen hacia otros destinos como Perú, Chile y Argentina.

"Lo que estamos viendo es que Colombia está flexibilizando las normas migratorias, dando la mano a la población venezolana y nos preocupa que otros países estén restringiendo de alguna manera el ingreso a esos países de esta migración que, claramente, está saliendo de su país por necesidad, por hambre", dijo Krüger.

Explicó que las consecuencias de estas restricciones pueden ser la dificultad de reunificación de familias, pues en muchas ocasiones se trata de venezolanos que están viajando a encontrarse con familiares que han llegado primero a los países vecinos.

"Por solicitar un pasaporte la migración no se va a acabar, lo que va a generar en los países receptores es una migración irregular. Las familias no van a dejar de reunirse por esta situación, lo que va a ocurrir es que no van a utilizar los puestos de control autorizados, sino las trochas para llegar a su destino", señaló.

También advirtió que este fin de semana se espera una congestión de venezolanos en el paso fronterizo de Rumichaca debido a esta medida, pues la mayoría de los que viajan hacia este punto no tienen conocimiento de este requisito para pasar hacia Ecuador. "Vamos a instalar unos techos para que estas personas estén protegidas por el clima", dijo Krüger al explicar las dificultades por el frío en la zona.

Añadió que "los países regionales tenemos que trabajar de manera conjunta para detener este fenómeno, la exigencia de pasaporte no va a parar la migración ni va a solucionar la situación de Venezuela".

Además, dijo que como medidas para enfrentar esta problemática, se envió personal de refuerzo a este paso fronterizo y se busca una reunión con las autoridades migratorias de Perú y Ecuador la próxima semana.