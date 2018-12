La final de "Yo Me Llamo" en La W

Horas antes de que se conozca el nombre del ganador de la edición 2018 de "Yo me llamo", uno de los realitys más populares de la televisión colombiana, sus concursantes vistaron la cabina de La W Radio, para invitar a sus seguidores a votar por ellos, y para hablar de la historia personal detrás de cada uno de los imitadores.

Tras cuatro meses de competencia, y dejar en su camino, no solo a los otros 22 concursantes que llegaron a la fase de las galas, sino a miles de colombianos que se presentaron en las convocatorias, los imitadores de Julio Jaramillo y de Wisin y Yandel se encuentran a una gala de conocer quién será "el doble perfecto".

Con un ambiente cercano y lleno de música, los concursantes revelaron por primera vez ante un medio de comunicación sus identidades reales, y hablaron de su vida personal.

En medio de retos y risas, invitaron a sus fans a votar, e incluso emularon el discurso de victoria que han de pronunciar en horas de la noche, cuando se conozca al favorito del público.

Wisin y Yandel, Andy Cruz y Juan Albor: un duo de soñadores

Un bogotano y un vallenato, son los responsables de dar vida al duo de cantantes puertoriqueños, y confesaron ante los micrófonos de La W, que los tomó por sorpresa, durante una gira en Perú, la apertura de la convocatoria para el programa.

Los dos se describieron cómo jóvenes soñadores que el camino llevó a unirse para un proyecto conjunto. Andy, es productor musical y antes del programa estaba comenzando su carrera como cantante, y Juan, recuerda que comenzó en el mundo del espectáculo como bailarín, y poco a poco fue interesandose por el canto.

"Nosotros cantábamos en discotecas y bares, hubo personas que nos cerraron las puertas, y gracias a "Yo me llamo" ahora la gente te ve de otra manera", afirmó Juan, encargado de dar vida a Yandel, cuando le fue preguntado sobre el impacto del programa sobre sus vidas.

Los jóvenes señalaron que para ellos, el programa ha sido de escenario de gran transformación, afirmando que ha sido muy importante, no solamente para ellos, sino también para las personas que les han manifestado su apoyo. Recordaron varios de los mensajes de sus seguidores que les han llegado al corazón, y que los han sensibilizado. "Nos sentimos orgullos de alegrar sus noches".

“Queremos que nos brinden ese granito de arena porque queremos cumplir con ese sueño”: Yandel.

Cuando miran hacia atrás en el camino de 4 meses de proceso, recuerdan que el día que presentaron la audición, estaban muy nerviosos, y señalaron que nunca habían visto personalmente a los jurados; que tenían especial temor por Amparo Grisales.

También hablaron de sus compañeros y competidores, recordando con especial cariño y admiración a los 23, y resaltando el papel realizado por los imitadores de Alci Acosta y del duo Sin Bandera.

Sobre los retos que les significó el papel, Juan señaló algunos factores físicos, y bromeó con la necesidad futura de dejarse la barba para continuar siendo identificado como su artísta favorito.

Por su parte, Andy, quien personifica a Wisin, recordó el cambio de look que le significó emprender su proyecto de personificar al puertoriqueño. Dejarse la barba y cortar su cabellera; que antes del papel le llegaba hasta la barbilla.

Cruz, también señaló el proceso que ha tenido en el programa y recordó cómo tuvo que vivir 24/7 el personaje para apropiarse de él, y adoptar incluso la forma de hablar y el uso particular del lenguaje y los acentos.

Sobre su género, los artístas señalaron que "hay mucha gente que no está de acuerdo con la letra, pero queremos llevar el mensaje de que también se puede llevar un mensaje muy bonito con el reguetón".

Julio Jaramillo, Robinson Silva, un hombre tímido que enamoró a Vicky Dávila

Con 33 años, Robinson Silva es el responsable de traer a la vida al fallecido cantante de música romántica Julio Jaramillo. Nació en la población de Gigante, en el departamento de Huila, y hoy finalistas en uno de los prográmas concurso musicales más importantes del país.

"Yo no conocía al artista, hasta que me dijeron que cantaba igual", recuerda Silva, quien comentó, en los micrófonos de La W, que comenzó su carrera musical como cantante en un grupo de música andina en los billares de su pueblo natal.

"Soy una persona que viene del campo y que ha luchado desde pequeño", afirmó el concursante que señaló que "llegar a la final es algo asombroso", y que confiesó que aún no cree todo lo que ha logrado en el reality."Gigante se rebotaría", dijo, mientras se imaginó a sus paisanos celebrando su eventual triunfo en el programa.

Deleitando a los oyentes y espectadores de La W con varias de las canciones de su artísta favorito, Silva también se midió probar suerte cantando como los artístas imitados por sus competidores en la final de Yo me Llamo, y aprovechó su visita para enviar un mensaje a su hijo: “aquí está tu papá luchándola”.

"No me llueven las mujeres, pero por lo menos ya me saludan", dijo el doble de Julio Jaramillo, quien confesó sentirse muy querido por su público, y recordó algunos de los momentos personales más importantes vividos durante su paso por el concurso.

"Yo antes me pegaba las orejas con pegaloca. De pegarme las orejas tanto ya me salía sangre", recordó el cantante haciendo alución al antes y despúes de una cirugía estética que se adelantó para pareserse más a su personaje, y con inocencia recordó alguno de los pormenores del proceso post operatorio. "Duré dos días durmiendo sentado para no dañarme la operación", afirmó.

"Es como cuando se toma unas cervezas, se va quedando dormido poco a poco", dijo fueron las palabras del médico que lo operó, para ayudarle a vencer el miedo a la anestésia.

Elogiado por su elegancia, Robinson Silva, quien ahora es más conocido como Julio Jaramillo, recordó que siempre ha vestido de traje, por su oficio, pero señaló que ahora se siente mucho mejor, pues en el pasado, "usaba vestido completo, pero lo usaba muy grande porque las compraba de segunda para que no me saliera tan caro".