La fortísima andanada de senador del Centro Democrático contra senadores de las Farc

El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, hizo fuertes señalamientos en contra de los senadores de las Farc.

“Los narcoterroristas de las Farc llegaron a este Congreso con el apoyo de Juan Manuel Santos, sin pagar un solo día de cárcel por sus delitos, y ahora quieren cambiar la historia y decir que los criminales somos los del Centro Democrático y ellos unas mansas palomas! No señores, así no es!”, dijo el senador.

“Violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos, eso es lo que ha hecho el narcoterrorismo de las Farc en este país. Y no porque estén aquí sentados resulta que los crímenes de 50 años y la sangre que derramó el pueblo colombiano no existe. A nosotros y a la mayoría del pueblo colombiano no le van a seguir mintiendo (…)”, continuó.