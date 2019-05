La historia del atentado contra Sigifredo López

El exdiputado del Valle, Sigifredo López, vivió momentos de angustia el pasado martes 21 de mayo cuando víctima de un aparente atentado contra su vida. Salió ileso y uno de sus escoltas resultó herido.

“A las 7:32 de la noche Iba por la calle quinta en el puesto de un copiloto; se acercaron dos motociclistas, vi que uno golpeó la ventanilla y arrancó a disparar, yo del susto me eché para atrás, y veía el brazo del sicario y el brazo de mi escolta también disparando. Fue un cruce de trece disparos. Seguimos avanzando y sin embrago vi que había un orificio en la parte de atrás del carro”.

El escolta de Sigifredo le informó que estaba herido y de inmediato se dirigieron hacia el hospital más cercano. El sicario llegó herido al mismo hospital, López lo reconoció al instante, lo atendieron en urgencias y tras estos hechos llegó la Policía del cuadrante para legalizar la captura del hombre. El escolta del exdiputado recibió un disparo en el abdomen, y el sicario ocho disparos; ambos se encuentran fuera de peligro.

El vehículo en el que se transportaba Sigifredo tiene una película de seguridad pero no era blindado. “Como uno no tiene amenazas, me confié. Uno tiene que andar en un carro blindado siempre, eso yo lo reconozco. Fue una tentativa de homicidio”, aseguró.

“No sabemos si el sicario pertenece a un grupo armado ilegal, qué antecedentes penales tiene. El carro tiene 13 impactos de bala. El sicario disparó en 5 oportunidades”, declaró López. Además, agregó que “Hay cosas muy raras; estas preguntas hay que hacerlas. Están diciendo que es intento de hurto, tampoco quiero pensar que en Cali hay 4 homicidios por día en promedio. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que reconocerlos, para poder atenderlos”.

Sigifredo invitó a reflexionar sobre esta situación. “Invito a que haga su trabajo la Fiscalía y nos diga realmente qué pasó”.

“He tenido dos accidentes automovilísticos en mi vida, muy serios, sólo la gracia de Dios me tiene vivo. Eso solo lo explica un milagro (…). Son experiencias que espero no le toque vivir a ningún colombiano”, comentó.

López afirmó que no ha recibido amenazas ni tiene enemigos declarados. “Yo me he alejado de la política, llevo como un año sabático y eso implica pocas salidas. He estado sacrificando muchas cosas que antes me gustaba hacer como la política”.

La fiscalía aún se encuentra haciendo investigaciones sobre los hechos.