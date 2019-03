La JEP es un engendro: Salud Hernández

Después de la captura de Carlos J. Bermeo, uno de sus fiscales de la JEP, recibiendo un supuesto soborno para frenar la extradición de Santrich, han salido voces de todos los sectores para proponer la ruta que debe seguir esta jurisdicción.

Salud Hernández, periodista, Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Fernando Cristo, ex ministro del Interior y Marcos Calarcá, representante a la Cámara por el partido Farc hablaron con Vicky sobre sus percepciones ante lo que debería suceder con el alto tribunal.

En primer lugar, se habló sobre si la JEP debería continuar o no, a lo que Salud Hernández afirmó que “no creo que vaya a desaparecer, es muy difícil acabarla, así muchos hubiéramos querido que no existiera”.

Por su parte, Juan Fernando Cristo afirmó que la JEP está blindada internacionalmente aunque, sí está claro que los escándalos le han hecho daño.

Respecto a lo causado por los recientes problemas que presenta el tribunal, Marcos Calarcá agregó “estos escándalos si le hacen daño a la JEP. Hay un tema de que la JEP es un nido de auxiliadores de la guerrilla, pero lo primero que salta es un problema de corrupción que está lejos de la izquierda”.

Por su parte, Edward Rodríguez, afirmó que “la JEP se ha puesto ella misma en jaque. No solo son los escándalos de ahora, sino los escándalos de los contratos. Esto se convirtió en un nido de politiquería”.

Sin embargo, para Cristo también hay otros factores que han influido “La JEP desde antes de nacer ya tenía enemigos. Esta jurisdicción siempre ha estado bajo una estrategia ofensiva de un sector del país que no le gustó el Acuerdo de paz” y agregó “ La JEP no ha empezado a funcionar. No la han dejado ni empezar. Nos decían que le íbamos a entregar el país a las Farc, y se le terminó entregando al uribismo”.

Respecto al tema específico de Bermeo, Hernández afirmó que en ciudades como Popayán ya se sabía que “ese fiscal era un bandido” y señaló que es necesaria una depuración en la jurisdicción.

A lo que Cristo respondió “Los fiscales de la JEP no son nombrados por Patricia Linares. El comité de selección es quien lo nombra” y Calarcá apoyó este punto de vista y afirmó que “No puede ser que ante la corrupción de una persona se descalifique a toda la JEP”.

También Rodríguez cuestionó cuáles han sido los frutos reales que ha dejado el tribunal desde que comenzó a funcionar, mientras que Calarcá le respondió “es injusto que digan que la JEP no hace nada. Decir que es un nido de izquierda cuando ni siquiera se ha logrado la ley estatutaria”.

De otro lado, Hernández destacó que es necesario revisar todos los contratos que ha manejado la entidad. “Tenemos que mirar un contrato de 50 millones por 45 días. Otro de 113 millones por dos meses ¿cuántos contratos de esos habrán?”.

De igual manera, se tocó el tema de los militares y Hernández criticó que las audiencias de ellos sean abiertas mientras que las de las Farc sean cerradas. Ante esto, Cristo dijo que “hay más de mil militares hoy acogidos a la JEP y que están libres. Muchos de ellos metidos en los macrocasos”.

También, sobre la manera en la que se han tratado los casos de Santrich y del paisa y ante la sugerencia de que este último se ha alejado del proceso Carlacá dijo “La JEP está cumpliendo el procedimiento con el Paisa. En la JEP están haciendo el proceso. El Paisa no ha dicho que se ha apartado”.

Respecto a Santrich, Hernández agregó que con este exguerrillero se están tomando unas “delicadezas innecesarias” al momento de ejecutar su extradición.

Finalmente, a pesar de las diferencias todos los panelistas coincidieron en que el escándalo del fiscal Bermeo afecta de manera negativa a la JEP y es algo que se deberá considerar y tomar acciones al respecto.