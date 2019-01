La Jep le otorgó la libertad a alias “Sonia”, antigua cabecilla de las Farc

La Sala de Amnistía o Indulto del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz dejó en libertad a Omaira Rojas Cabrera, más conocida como alias “Sonia”, antigua cabecilla de las Farc y quien fue deportada el año pasado desde los Estados Unidos luego de pagar una condena de 11 años por delitos relacionados por narcotráfico y secuestro.

Sin embargo, esa decisión no define la situación jurídica de Sonia, ya que no es una amnistía ni un indulto la ex guerrillera deberá suscribir un Acta de Régimen de Condicionalidad, que le impide salir del país sin previa autorización de la JEP.

Y también deberá comprometerse a no volver a delinquir, al igual que comprometerse a contribuir con Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas, entre otras obligaciones.