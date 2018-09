La mermelada está en puestos regionales, no nacionales: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti, en diálogo con La W, afirmó que 15 miembros del partido de La U se reunieron con el consejero político de la Presidencia, Jaime Amín. Según cuenta, en esa reunión “les ofrecieron mermelada”, pues se habló de puestos regionales.

Benedetti señaló que dichos puestos estarían “en todos los departamentos”. A pesar de que no detalló en el tema, sí dijo que se trataría de Córdoba, Atlántico y Antioquia.

Sobre las declaraciones del senador José David Name, Benedetti respondió: “puede que ahora ya no tenga el control del partido porque ahora lo tiene Duque, gracias a que fueron allá porque les ofrecieron mermelada”.

Además, dijo que a Name no lo ha escuchado hablar en el Congreso, “no sabes qué piensa porque nunca ha hablado (…) Name es el mensajero de Duque y otros senadores del Centro Democrático”.

