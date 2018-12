La obra que donó el maestro Óscar Murillo a la campaña Pa’ Lante Pacífico

Tal vez Óscar Murillo sea el artista más importante de Colombia hoy por hoy. Sus obras que han estado en las exposiciones más reconocidas del planeta y adquiridas por los coleccionistas más afamados, han hecho que su nombre se haya ganado un lugar en el mundo del arte.

En esta ocasión el maestro ha decidido donar una de sus piezas más preciadas para que esta sea subastada y que el dinero recogido llegue a la campaña que becará a los estudiantes más brillantes del Litoral Pacífico en la Universidad de los Andes.

Sobre la obra:

Ficha técnica

(Untitled o sin título) catalyst 2018

Óleo y grafito en lienzo

210x165cm

“Catalyst (catalizador) Se basa en la metodología científica que acelera una reacción química sin participar en ella... en breve mi cuerpo y su intensidad física es el catalizador. Pienso en cómo será la intensidad de esta obra a mis 70 años si aún vivo”: Óscar Murillo.

Estás obras se vienen elaborando desde el año 2009 y han sido parte de numerosas exposiciones, por ejemplo:

Forever now: contemporary painting in an atemporal world

MoMa – New York 2014

Rainbow caravan

Trienale de Aichi 2016 - Japón

‘Through patches of corn, wheat and mud’

David Zwirner - New York 2016

Tamawuj

Bienal de Sharjah UAE 2016

The build-up of content and information

David Zwirner Hong Kong 2018

Catalyst

Kukje Gallery - Seoul SK 2018