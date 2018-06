La ONU alertó sobre el alto riesgo de ruptura de la presa de Hidroituango

La Organización de las Naciones Unidas, a través de un documento, referenció los niveles de riesgo que tiene el proyecto hidroeléctrico Ituango, debido a que el lleno prioritario utilizado para la construcción de la presa no cumpliría con las prácticas estándar para este tipo de estructuras.

Por ende, en un documento de 53 páginas, evidencian que hay una alerta sobre el riesgo de que la presa se rompa y genere una gran avalancha, toda vez que la parte superior de la misma fue diseñada y construida en emergencia, que constituye un punto débil.

El vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, Luis Javier Vélez, explicó que “no hay normas internacionales técnicas que apliquen o definan cómo se debe construir un lleno prioritario, existen normas internacionales para diseñar y construir las presas, que son las que nosotros cumplimos perfectamente en la prisa original. Ahí lo que se debe aplicar es el criterio de los ingenieros diseñadores, para evitar el colapso de la presa”.

El funcionario de la compañía paisa aseveró que los ingenieros de la ONU no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario para emitir el concepto. Una obra que se construyó con los criterios de seguridad y con los materiales que se tenían en la obra, pues “uno no diseña una obra con los materiales que no se tienen en el territorio”.

El directivo Luis Javier Vélez justificó su posición en que “en uno de los apartes ellos (ONU) dicen que el núcleo impermeable no tiene una protección de roca. ¡Claro!, en el momento que ellos vinieron no lo tenía, estábamos subiendo con el impermeable que era la prioridad para que el agua no se pasara. Pero ya hoy en día tiene instalado completamente la protección, el enrocado. Por lo tanto, la solución cumple perfectamente el propósito”.