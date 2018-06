La opinión de los militares beneficiados por la JEP

La W consultó a varios uniformados que han recibido los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acerca de las implicaciones del aplazamiento de la reglamentación de ese tribunal.

(Le puede interesar: Debate W: La JEP, ¿salvación o humillación para los militares?)

Un coronel, quien en este momento está gozando de la libertad transitoria, aseguró que a ellos no les favorece postergar esa discusión: “Resulta un poco inconveniente el aplazamiento, porque para nosotros el tiempo es muy importante (…) esperamos que se concretara el proceso de paz, yo tuve que esperar más de 10 años y en este caso son cinco para poder recibir los beneficios”.

De igual manera, el ex uniformado aseguró que los más afectados por esta dilación serán los que aún se encuentran presos: “Sería muy grave para los que todavía no han podido salir libres (…) los que ya hemos salido a la libertad transitoria estamos nerviosos”.

En ese mismo sentido, aseguró que en este momento hay miedo con respecto a lo que podría ocurrir si se aplaza la reglamentación del tribunal. “Para nosotros, que hemos recuperado la libertad, nos crea un poco de zozobra porque ya tenemos el beneficio aunque falta acudir a la JEP, aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas”.

Por otra parte, señaló que no es cierto que los militares deban confesar actos de los cuales no son responsables: “Creo que ha hecho falta pedagogía, porque los militares retirados y activos creen que someterse a la JEP es aceptar responsabilidad, lo cual no es así”.

Otro de los uniformados beneficiados aseguró en La W que la JEP “es el camino correcto” para ellos, ya que “toda iniciativa que aplace la resolución de nuestra situación no es conveniente para nosotros”.

Por otra parte, aseguró que tienen tranquilidad de acudir al tribunal, debido a que ya se establecieron unas reglas claras para juzgarlos: “Hay unas reglas establecidas que vienen de un acuerdo de paz y esas no pueden ser cambiadas por ninguna ley ni ningún juez, independientemente de su sesgo, así como las penas que también están establecidas y no pueden ser cambiadas“.

Sin embargo, el oficial también señaló su preocupación por un posible aplazamiento en el Senado de la República:

“Nos preocupan las iniciativas que van a ocasionar que quedemos en un limbo jurídico, nos comprometimos a acudir a una justicia especial y resarcir a una víctimas. Por eso necesitamos que la JEP se reglamente”, concluyó.

----------------------------

Le puede interesar: