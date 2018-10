La Policía no va a salir a buscar indiscriminadamente a consumidores: general Rubiano

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Omar Rubiano, expresó que por cuenta del decreto que firmó el presidente Iván Duque para confiscar cualquier dosis de drogas en las calles y espacios públicos, los policías del país no saldrán a requisar indiscriminadamente a los ciudadanos.

“Primero, la orden que se da no es que la Policía salga durante los próximos días de manera indiscriminada a buscar consumidores, eso no ocurre, no va a ser así. Sencillamente lo que va a hacer la policía en sus cuadrantes y entornos es hacer procedimientos de Policía y allí, donde haya requerimiento ciudadano frente a consumo y porte de personas, hacer el procedimiento como quedó establecido”, declaró Rubiano.

El general explicó que aunque se efectúen anotaciones a las personas que sean sancionadas por consumir o portar la dosis personal en el espacio público, los consumidores sancionados no quedarán en una base de datos, pública o privada, en la que se exponga su carácter de consumidor. Advirtió que una vez que se pague la multa desaparece la anotación.

“El código y la Ley 1801 ha establecido que se haga un registro, por supuesto, de personas que ejecuten comportamientos contrarios a la convivencia, ese registro nacional va a quedar en las bases de dato de la Policía. Una vez el ciudadano repone el hecho o que finiquita su comportamiento contrario a la convivencia, desaparece el hecho. Lo que buscamos es convivencia, y cuando hablamos de consumo es que no se haga en espacio público, es invitar a los consumidores a que lo hagan en un entorno privado”, agregó el general.

Según el general, a los consumidores sancionados sólo les aparecerá que adeudan una multa, sin que aparezca públicamente por qué infracción la deben.

“La dosis mínima no se acaba porque lo que establece el decreto son las cantidades que son sujeto de acción penal y las de acción policiva”, agregó.

Finalmente Rubiano explicó que en el decreto no se establece nada sobre la devolución de los estupefacientes a quienes demuestren ser adictos o consumidores recreativos.

