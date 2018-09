La protesta social es un derecho: Duque

Tras las críticas al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por decir que la protesta social es financiada por dineros ilegales, el presidente Iván Duque afirmó que no autoriza ni desautoriza las palabras del ministro y que la protesta social es un derecho.

"La protesta social es un derecho y se tiene que hacer siempre en estricto apego a la ley y se debe hacer además pacíficamente", dijo Duque.

Agregó, sin embargo, que él promueve el diálogo social. "Si hay un diálogo fraterno, sincero, de confianza, pues la protesta no es la primera opción. A mí me complace mucho que el diálogo social se construya como una herramienta para que en Colombia encontremos soluciones y no agresiones".