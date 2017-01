La próxima semana se definirá acuerdo para desmonte de Estraval

El abogado José Luis Giraldo, representante de las víctimas del escándalo de libranzas, aseguró que los capturados por este caso ya se habían acercado a las víctimas para armar el plan de desmonte.

Girado dijo que el desfalco por medio de libranzas no es una pirámide si no un “carrusel” que iba creciendo y que de no haber denunciado los hechos se habría demorado más la investigación.

Afirmó que sus clientes perdieron cerca de 2.000 millones de pesos.