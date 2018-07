La 'rebelión' de los extraditables en la penitenciaría La Picota

A través de un derecho de petición a la Procuraduría, Inpec, Defensoría y Cruz Roja, cerca de 230 extraditables piden que no sean trasladados del patio donde se encuentran recluidos. Dicen que se realice una inspección de manera urgente al sitio donde, dicen, los quieren trasladar en la misma penitenciaría.

Sus abogados dicen que se debe cumplir el principio de igualdad, haciendo referencia a la atención que las autoridades han tenido con el exjefe de las Farc 'Jesús Santrich', quien también se encuentra detenido y solicitado en extradición.

Dicen los extraditables que solicitan "como instituciones competentes, organismos del Estado Colombiano (Procuraduría y Defensoría del pueblo) acrediten que el sitio a donde vamos hacer trasladados cuenten mínimo con

1. Celdas diseñadas para alojar dignamente la cantidad de internos que somos.

2. Las instalaciones sanitarias suficientes para nuestra higiene personal, teniendo en cuenta la cantidad de población que va hacer uso de estas.

3. Espacios apropiados con sus respectivos utensilios para práctica deportes.

4. Una sala de visita u otros lugares que no sean nuestras celdas para la reunión con nuestros familiares, teniendo en cuenta la población de la tercera edad que nos visita y la población infantil.

5. Sitios dignos para nuestra visita conyugal.

6. Una sala de visita en las cuales podamos recibir asesoramiento legal en privado.

7. Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, según las normas de la Organización Mundial de la Salud.

8. Exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas de la ciudad de Bogotá".

Además señalan que esta petición es teniendo en cuenta "Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se ha reconocido el derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral, destacando la importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad".

Los llamados extraditables concluyen su petición explicando que es importante la intervención de las autoridades antes de que se tome la decisión de trasladarlos.

"Consideramos que al proporcionarnos unas celdas y espacios dignos para la espera que se supiera trasladarnos tranquilamente si ustedes nos garantizan que el nuevo sitio cuenta con todo lo requerido, o si en definitiva el Inpec no nos ofrece una adecuada infraestructura para el número de internos que somos teniendo en cuenta los principales estándares sobre condiciones carcelarias, solicitamos que impidan nuestro traslado y exijan que nos dejen en el lugar donde actualmente estamos, partiendo de que si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec no tiene la capacidad de mejorar las condiciones o mantener las que hasta el momento nos ha garantizado en nuestra permanencia en este reclusorio, entonces no nos desmejore las condiciones que tenemos hasta ahora, y con ello evitar una violación a nuestros derechos intocables, tales como la vida e integridad personal, dignidad humana, igualdad, entre otros".

