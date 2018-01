La respuesta de Humberto de la Calle a Iván Duque

En entrevista con Vicky Dávila en La W, el candidato del Centro Democrático Iván Duque dijo que Humberto de la Calle había sido un mal negociador en el Proceso de Paz con las Farc. Así mismo dijo que a este proceso había que hacerle reformas estructurales.

Frente al acuerdo siempre he dicho, ni trizas ni risas. No vamos a acabar con el acuerdo pero sí vamos a hacer todas las reformas estructurales necesarias para que no haya impunidad #IvánDuqueEnLaW @WRadioColombia pic.twitter.com/4tBDToa0R0