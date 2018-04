La respuesta de la Universidad Nacional por caso de acoso sexual en la institución

En diálogo con La W, el director del Área de Formación de Ciencias de la Universidad Nacional, Herbert Alonso Dueñas, se refirió a las denuncias de acoso sexual realizadas por dos estudiantes de la facultad.

El funcionario afirmó que pese a esas denuncias, no existe ningún antecedente similar en contra del docente Freddy Monroy y también afirma que él no tenía conocimiento del caso de Lizeth Lorena Sanabria.

“Nunca había recibido una queja en el programa y no había escuchado ningún rumor acerca del tema. Además, nunca había recibido alguna denuncia de ese estilo ni para ese profesor ni para otro. De haber sido así, se habrían tomado acciones”, advirtió Dueñas.

Adicionalmente, Dueñas señaló que la denuncia ya se encuentra instaurada en la rectoría. Hasta el momento, los directivos de la Universidad emitieron un comunicado donde rechazan lo ocurrido y aseguran que este tipo de hechos no deben ocurrir en ninguna parte y mucho menos en una comunidad académica.

El director también afirma que a pesar de las graves denuncias, no se ha retirado al profesor Freddy Monroy de la institución, ya que deben esperar a que culmine la investigación: “Me imagino que hasta que no se haga una investigación y no se tengan elementos de juicio para tomar una decisión, la Universidad no la tomará. Estoy seguro de que se van a respetar tanto los derechos de la estudiante como los del profesor”.

En el siguiente documento, se puede evidenciar la respuesta oficial de la universidad a través de un comunicado.

