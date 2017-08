La tasa de inversión no tiene mucho espacio para crecer: Planeación

Varios sectores de la economía esperan que el segundo semestre de 2017 esté lleno de obstáculos para crecer, tanto así que el Banco de la República bajó su perspectiva de 1,8 a 1,6 para este año.



Al parecer dentro de esos sectores también se une Planeación Nacional, debido a que su director, Luis Fernando Mejía asegura que el crecimiento fácil para Colombia acabó.



"Es evidente que tenemos un problema a futuro, porque la tasa de inversión no tiene mucho espacio para crecer, ni el desempleo tiene mucho más espacio para caer” indicó Mejía.



Sin embargo para Planeación Nacional la nueva infraestructura vial impulsará el crecimiento potencial entre 0,4 y 0,5 de punto porcentual, al reducir las demoras y los costos para las empresas y el acuerdo firmado con las Farc igualmente daría un crecimiento potencial de medio punto porcentual.



Cabe resaltar que ante este panorama de incertidumbre también se le suman la percepción de las calificadoras. Hace poco tiempo Standard and Poors, aseguró que la economía latinoaméricana no está creciendo al mismo nivel que lo hace el resto del mundo, por sus decisiones de política monetaria y manejo de recursos que crean conflictos internos.