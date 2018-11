La verdad es un derecho de los colombianos: Francisco de Roux

Con el primer encuentro por la verdad, la Comisión presidida por el padre Francisco de Roux inició su mandato oficial de tres años en el que el que buscar la “dignificación de las víctimas será el eje central de su trabajo; y los territorios, el escenario privilegiado para la construcción del informe final”.

De Roux también aseguró que “la Comisión deberá trabajar por el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno, el reconocimiento de las víctimas y las afectaciones y violaciones a sus derechos, el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales, colectivas y de la sociedad, y la promoción de la convivencia en los territorios y la no repetición”.

De igual manera, la verdad “como un derecho de los y las colombianas, y como un bien público necesario para que se profundice la democracia y el buen vivir de esta y las próximas generaciones, por lo que buscará una verdad histórica y humana”

Estos son los objetivos principales del ente:

El esclarecimiento

En su objetivo de esclarecer lo sucedido, la Comisión se propone explicar por qué Colombia se ha visto envuelta en un conflicto armado interno de medio siglo, quién se benefició, e identificar los patrones que, combinados entre sí, han hecho que se repita la violencia.

Responsabilidades

El mandato de la Comisión incluye, igualmente, determinar las responsabilidades colectivas que se deriven del esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Para esto, escuchará a los presuntos responsables que deseen contribuir al esclarecimiento de la verdad y garantizará condiciones plenas para la libre narración.

La Comisión

La Comisión de la Verdad fue creada por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en noviembre de 2016. Hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Es una institución del Estado de rango constitucional, independiente del gobierno. No tiene facultades judiciales –es decir, no puede juzgar ni condenar a nadie– y no es la entidad encargada de la reparación a las víctimas.

De la Comisión hacen parte cinco mujeres y seis hombres entre ellos el sacerdote Francisco de Roux, quien la preside.



Ellos son: Lucía González, Alejandra Miller, Ángela Salazar, Patricia Tobón, Marta Ruíz, Alejandro Valencia, Carlos Beristaín, Saúl Franco, Alfredo Molano y Carlos Ospina.

Por su parte, Patricia Linares, presidenta de la Jep, celebró que la comisión esté operando ya que es un sistema integral que ayudara a consolidar la paz de los colombianos

“Esto se concibió con un sistema integral ya aunque cada uno tiene un mandato especifico en el caos de la Jep administra justicia restaurativa, nosotros debemos articularnos, funcionar, optimizar recursos he ir al mismo propósito que es la paz”.