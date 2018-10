La versión en Justicia y Paz de Salvatore Mancuso sobre el expresidente Álvaro Uribe

Salvatore cuenta que estableció contacto con Uribe y su familia a través de su primera esposa, Martha Dereix. En el audio de su testimonio el exjefe paramilitar hoy extraditado, asegura que tuvo reuniones con familiares de Uribe y con el propio expresidente, algunas previas a las ferias de caballos. También dice haberse reunido con el entonces gobernador de Antioquia, para hablar de la seguridad de la región.

“Quien me llevó allá, ya siendo miembro de las autodefensas, y como tal lo supo el señor gobernador, me llevó el coronel comandante de la Policía de Córdoba Raúl Suárez. Yo fui hasta El Ubérrimo” (El Uberrimo es el nombre de la finca del expresidente Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba).

En su testimonio dice el exparamilitar lo siguiente: “(el coronel) me presentó. Le dijo: ‘Este es Salvatore Mancuso, el muchacho que nos ayuda con el tema de seguridad en el departamento de Córdoba, en el tema de lucha contra la guerrilla’. El gobernador para esa época me saludó, me dijo: ‘Hola, Salvatore, ¿cómo estás?, ya nos conocíamos. Me alegro que estés cumpliendo con esas funciones. Cuidando, apoyando’”.

Mancuso afirma en su declaración que ese día hablaron de un ataque que las FARC querían hacerle a Álvaro Uribe. “Un atentado a la finca, querían un atentado dinamitero sobre la vía de entrada”.