La visita del papa no es política es religiosa: monseñor Ettore Balestrero

El nuncio Apostólico en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, habló en W Fin de Semana de la visita del papa Francisco a Colombia. Dijo que la decisión de venir al país el sumo pontífice la tomó hace pocos días.

“El papa el año pasado no puedo venir a Colombia porque era el año de la misericordia y tuvo que quedarse más en Roma. En comienzo de este año definió los viajes. En mayo fijó viaje a Portugal, en los últimos días fijó el año a Colombia”, indicó Balestrero.

El nuncio Apostólico en Colombia aclaró que el papa viene con un mensaje de esperanza. “La visita del papa no es política es religiosa. Viene a unir, no a dividir, para el papa no hay partidos ni de oposición ni de gobierno”, sostuvo.

Monseñor Balestrero afirmó que Bergoglio viene al país “para encontrarse con el pueblo” y consideró que el jefe de la Iglesia Católica quiere “ayudar al pueblo colombiano para que se vuelva a mirar”. “Hará un llamado para que se dé un paso a la reconciliación”.

Además, contó por qué visitará Villavicencio: “Un criterio del papa es visitar lugares donde no hayan estado otros pontífices, este es el caso de Villavicencio. Su posición geográfica, es la puerta del Orinoquía y Amazonía, permite dar enfoque a zonas rurales e indígenas”.