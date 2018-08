Las exclusivas revelaciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en La W

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habló con La W tras su rendición de cuentas al cumplir dos años de gestión a la cabeza del ente acusador. Así, Martínez abordó varios temas clave como los proyectos de lucha contra la corrupción, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el caso Odebrecht y la "Big Data".

Recursos para la paz:

Frente al caso de las irregularidades tras los recursos de la paz, el fiscal manifestó en este medio que desde el primer momento se compartió la información sobre el escándalo al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos. Esta acción, precisa el fiscal, fue la que impidió que esos contratos finalmente se suscribieran.

Respecto a este tema, Martínez aseguró que Marlon Marín ya ha entregado información valiosa a la Fiscalía. Sin embargo, no ha entregado detalles sobre el senador electo Iván Márquez, lo que le permite al ente acusador asegurar que el ex jefe guerrillero no tiene cuentas pendientes con las autoridades colombianas.

Por otra parte, Martínez reveló que cuando llamó al expresidente Santos a las cinco de la mañana para contarle sobre los hallazgos tras estos contratos, el exmandatario le ofreció cooperación del Gobierno y le dijo que esas situaciones estaban previstas en el acuerdo.

Caso Odebrecht

Sobre el acuerdo financiero con la firma Odebrecht, el fiscal dijo que la vicefiscal general María Paulina Riveros, la Procuraduría y la Contraloría están identificando la suma que permita avanzar en estos procesos como ha ocurrido en el resto de América Latina.

Corrupción

En el caso del exgobernador Alejandro Lyons, dijo el fiscal general que deberá responder ante la justicia colombiana después de cumplir su compromiso con Estados Unidos.

Respecto a la colaboración del senador Bernardo “Ñoño” Elías, dijo Martínez que es la Corte quien debe evaluar esa matriz de colaboración, la cual efectivamente fue presentada a la Fiscalía.

El fiscal informó que los abogados de Sami Spath, quien se encuentra en Italia, han hecho acercamientos con el ente acusador.

En el tema del llamado “cartel de la toga”, el fiscal general dijo que al iniciar su periodo como fiscal le llegaron varias hojas de vida, entre ellas la del jurista Gustavo Moreno, quien en ese momento era muy prestigioso. Así, una vez conocido el escándalo, fue él mismo quien llevó la información sobre el actuar del entonces fiscal Anticorrupción al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Big Data

Por otro lado, el jefe del ente acusador habló sobre el Big Data, programa con el que se procesaría más rápido la información de delitos. Martínez explicó que se permitirá la asociación de casos e indicó que a la fecha ya se han logrado asociar más de 700 procesos judiciales. Además, dijo que con este nuevo programa se podrá avanzar en casos de seguridad ciudadana.