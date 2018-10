Las Farc nos encadenaban como animales a los árboles: Luis Eladio Pérez

En una conmovedora audiencia los ex congresistas Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano contaron ante los magistrados de la Jep el drama que vivieron durante los años que estuvieron secuestrados por las Farc.

Luis Eladio Pérez empezó su narración asegurando que espera tener “un mínimo de resarcimiento de una guerrilla que se convirtió en el mayor cartel de droga en el mundo y que cuenta con recursos escondidos en paraísos fiscales”, acto seguido agradeció que los magistrados del tribunal de paz escucharan los testimonios de las víctimas y que con su historia se ayude a reparar a tantos colombianos afectados por las Farc.

Posteriormente narró la forma despiadada cómo eran tratados todos los secuestrados.

“La forma inhumana en que nos trataron, como a animales, cuando nos escapamos en alguna oportunidad con la doctora Íngrid Betancourt y duramos 6 días por fuera y nos entregamos voluntariamente porque mi estado de salud se había complicado mucho, yo era diabético , sin tener nada que comer 6 días era muy difícil mi situación , el castigo fue encadenarnos como animales a los árboles, nos sacaban a hacer nuestras necesidades era cómo sacar a los perros al parque , nos quitaron las botas como castigo…. todo eso hace pensar que es un delito de lesa humanidad que no puede pasar desapercibido” .

Todo pareciera indicar que desde el momento en que aterrizó en Colombia las cosas para Luis Eladio no iban a ser fáciles:

“Otra perlita de la sociedad colombiana, cuando salimos liberados en Caracas, de Maiquetía del aeropuerto, salió todo Caracas a recibirnos, todo Caracas, era una cosa emocionante nos llevaban en unos carros y la gente salía a saludar con pañuelos blancos, emociónate cuando llegue a Colombia ¿usted cree que alguien del gobierno salió a recibirme? nadie, nadie, ¿sabe quién salió a recibirme? Samuel Moreno en ese entonces alcalde de Bogotá y Clara López, secretaria de gobierno, nadie del gobierno, ¿no le da a usted tristeza después de 7 años de secuestro llegar al país y que nadie lo reciba? Y éramos senadores Jorge Eduardo Fechen y yo… que tristeza, hay muchas cosas que uno trata de perdonar y olvidar”.

Una paradoja que vivió Pérez se remonta al momento cuando ya en libertad se dirigió al hospital militar para recibir atención para la leishmaniosis que había adquirido en la selva, sin embargo, allí le pidieron un “certificado de secuestro”:

“Para que se ría usted de la sociedad colombiana duré 15 días después de llegar a Colombia libertad, buscando en el hospital militar que me pusieran las inyecciones para continuar con el tratamiento, me dijeron primero tiene que traer una certificación de usted era secuestrado, recurrí al Gaula, al ministerio del interior, nadie me daba una certificación de que yo había estado secuestrado, hasta que un día con Darío Arizmendi a través de Caracol Radio conté esto, el presidente, o le dijeron o las escuchó, y se asustó y de inmediato del hospital me llamaron, no hay derecho…”.

Cómo si no fuera suficiente su drama, privado de la libertad en una selva, a su familia quien el sustentaba con el dinero que percibía de su actividad legislativa en el congreso, le quitaron su sueldo ya que para el Concejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia Pérez había sido elegido para un periodo que ya había finalizado, “no me explico como hizo mi señora para que mis hijos pudieran estudiar “, sin embargo, en un fallo posterior decidieron devolverle el sueldo a su familia.

Por su parte Óscar Tulio Lizcano aseguró que durante su cautiverio sufrió de problemas en la próstata y que tenían que pedir permiso para ir al baño, sin embargo cuando los comandantes de las Farc daban las autorizaciones, él por su enfermedad ya se había orinado en la ropa, lo cual le ocasionó graves problemas en la piel.