Las frases más explosivas de Musa Besaile en La W

“Tuve una reunión en el apartamento del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien me aconseja que tome como abogado a Gustavo Moreno para un proceso preliminar por parapolítica que yo tenía en la Corte”

“Gustavo Moreno me cita en el hotel Marriot. Yo sentía que no debía hablar con ese señor. Presentía para dónde iba. Yo asistí. Fui con Luis Ignacio Lyons, mi abogado. En esa reunión salió de un salón el exmagistrado Francisco Ricaurte y me dijo ‘te dejo en las mejores manos’; y se fue”.

“En esa reunión Gustavo Moreno me dice que teníamos que hablar en privado y sin mi abogado. Después me dice que le entregue mis celulares porque tenía que entregarme una información delicada”.

“En ese momento yo sentí temor. Sentí temor porque yo ya había averiguado por Moreno. En ese momento ese personaje era asesor del fiscal general; del despacho del fiscal Montealegre ante la Corte”.

“Yo sabía que Moreno era un personaje que tenía muy buenas relaciones y que se movía muy bien. Y que era un peligro; que era u peligro estar en contradicción con él”.

“Moreno me dice: ‘senador su proceso en la Corte está difícil’. Yo le pregunté ¿Cuál proceso? Moreno se sabía el número de radicado. Yo le dije que el proceso iba bien, que no tenía nada que ver en eso”.

“Moreno me dijo: ‘no es cierto y el único que lo puede ayudar soy yo. Usted sabe de mis relaciones. Y no solamente su proceso está mal sino también el proceso del exsenador Julio Manzur”.

“Moreno ese día me dijo que él era la única persona que me podía ayudar a que la orden de captura no me la liberaran. Me dio mucho miedo porque este es un personaje que sabía lo que estaba haciendo”.

“Gustavo Moreno era un experto en extorsión. No era ningún abogado. Era un extorsionista de cuello blanco. Sabía su arte. Y con palabras humillantes me decía ‘la única persona que te puede ayudar soy yo’”.

“Yo estaba nerviosos al final de esa reunión porque yo sabía Moreno de quién estaba rodeado. En el lanzamiento de su libro me presentó al magistrado Leonidas Bustos”.

“Un día me llamó mi abogado y me dijo que me tenía una razón de Gustavo Moreno. A mí cuando hablaban de ese nombre a mí me daba pavor. Me daba miedo. Nervios. Preocupación. Me daba de todo”.

“Moreno me manda decir que venía una orden de captura contra Julio Manzur y otra contra mí. Yo le pedí a mi abogado ir a la Corte a ver el proceso porque sabía que se me venía era una extorsión de este sujeto (Moreno)”.

“El 23 de enero de 2015 salió la orden de captura contra Julio Manzur. Un mes después me llama mi abogado y me dijo: ‘me abordó Gustavo Moreno y me dijo que ya estaba lista la orden de captura contra ti’”.

“Gustavo Moreno me citó al hotel Raddison. Agresivamente me dijo: ‘Le voy a ser breve, yo no sé si usted no entiende, no escucha o se hace el bobo. A usted le he mandado mensajes, a usted se lo he dicho yo mismo, a usted de lo he dado a entender ¿y usted que cree, que yo soy un pintado en la pared?’”.

“Moreno ahí me dijo que estaba en representación de su papá. Yo le pregunté ¿Quién es tu papá?, y Moreno sacó un lapicero y en una servilleta escribió: Leonidas Bustos, actual presidente de la Corte Suprema”.

“Moreno me dijo: ‘necesitamos que nos entregues 6000 mil millones de pesos en efectivo y aquí en Bogotá’. Yo le dije que no tenía ese dinero, que procedieran”.

“Moreno me dijo que eso no era mucho dinero. Que eso era para su ‘papá’ (Bustos) y el equipo”.

“Yo le dije a Moreno que procediera que no tenía esa plata. El tipo se acomodó y me dijo: ‘bueno, se lo voy a dejar en 4000 mil millones de pesos’”.

“Nuevamente Moreno me dijo: ‘Háganos algo. Lo que te voy a pedir no lo he consultado ni a mi ‘papá’ (Bustos), ni a mi equipo. Voy a dejar autorizado a tu abogado a que me mandes los recursos. Si no me los mandas, prepara a tu familia porque después de Semana Santa vas preso. Y la cifra son 2000 millones de pesos. Los necesito en Bogotá en efectivo”.