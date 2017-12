Las investigaciones de la Fiscalía en contra de Gustavo Aroca Dagil

Una de las indagaciones en la entidad tiene que ver con el manejo de las regalías del municipio. Según las primeras pesquisas el municipio de Chiriguaná para la vigencia 2011, no obstante haber superado la inversión mínima requerida del 75% de las regalías y compensaciones, solamente alcanzó las coberturas mínimas en educación y salud. Y aunque la inversión en el Sector Agua Potable y Saneamiento básico fue la más alta no cumplió su cometido, pues son obras que al día de hoy no han sido puestas al servicio de la comunidad y que presentaron problemas de ejecución.

Por ejemplo, el alcantarillado pluvial está sin terminar a pesar de haber sido una obra que costo mas de $11.500 millones de pesos.

Otro de los contratos en el ojo de la Fiscalía es el de los kits escolares y mobiliario escolar, firmado por $3.330.2 millones, contrato en el que se habría presentado un sobreprecio en los elementos adquiridos, ya que al revisar las cotizaciones se pudo determinar grandes diferencias entre el valor que fue pagado por el Municipio a través del referido contrato, con los precios discriminados en la cotización ya enunciada.

También entre las indagaciones del ente acusador se encuentra el contrato para la construcción del parque Las Mercedes y el Parque Lineal, por 9.421 millones de pesos; obras que los mismos habitantes de la region califican como elefantes blancos. De hecho, antes de adjudicar el contrato se invirtieron $288.161.110 en estudios y diseños arquitectónicos y de ingeniería.

Los mismos Concejales de Chiriguana han salido a denunciar estos hechos y han asegurado que el mismo cabildo le aprobó cientos de empréstitos, vigencias futuras y créditos al exalcalde sin hacer estudios previos y haciendo caso omiso de las denuncias de la ciudadanía.