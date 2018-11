Las otras fallas que no se conocían en la construcción del fallido puente Chirajara Según el informe de investigación que hizo la firma Modjeski and Master sobre el colapso del puente Chirajara, no solamente hubo una falla en el diseño de la estructura.

El desplome del puente Chirajara ocurrió el 15 de enero de 2018 en la autopista al Llano, parte de la Ruta Nacional 40 de Colombia, que conecta a las ciudades de Bogotá y Villavicencio. Foto: Colprensa