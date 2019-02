Las preocupaciones del presidente Iván Duque sobre la Ley Estatutaria de la JEP

Aunque la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya se encuentra en el escritorio del presidente Iván Duque, lista para ser sancionada, aún no es claro si el mandatario objetará alguna parte o todo el articulado.

En las últimas horas, el mandatario aseguró que “es preferible tener Ley Estatutaria que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa. Pero también quiero mirar con detalle cada uno de los artículos para obrar dentro de mis competencias en los tiempos que me otorga la ley y tomar las mejores decisiones”.

(Relacionado: Avalancha de solicitudes en Corte Constitucional para modificar Ley Estatutaria de la JEP)

Sin embargo, reconoció que sí tiene preocupaciones sobre lo aprobado por el Congreso y ya revisado por la Corte Constitucional, aunque dijo que no entraría en controversias con esta vorporación.

Explicó que su preocupación no es objetable porque fue retirada del articulado y que se refiere a “que delitos como la violación de niños puedan ser considerados delitos dentro de, entre comillas, el conflicto. Porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor y si eso implica que tendremos que presentar nueva legislación, tendremos que hacerlo”.

El presidente Duque tiene 20 días hábiles desde que llegó la ley a su escritorio para analizarla y decidir si la firma o si la objeta por inconveniencia.