Las pruebas que entregó la directora del Sena a la Procuraduría en contra de Prada

La W conoció que la directora del Sena, María Andrea Nieto, entregó al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, las pruebas de las irregularidades que encontró al interior de la entidad durante la dirección de Alfonso Prada.

En este documento se hace referencia a los 35 contratos de 2015 y 2016 de obras de construcción distribuidas en varias regiones del país, que realizó la dirección administrativa de la entidad por un valor de $287. 671.137.408, donde en su momento estaba a cargo de estos proyectos el director Jurídico Juan Pablo Arenas Quiroz y Piedad Jiménez Montoya, quien se desempeñaba como directora Financiera.

Sobre el señor Arenas se cuestiona la deficiencia a la hora de entregar sin justa argumentación porque se definieron distintos porcentajes de anticipos en las 35 obras.

Otra de las irregularidades que se manifiesta en este documento es que no existió un criterio coherente para realizar la evaluación de la capacidad financiera de los oferentes en los pliegos de condiciones de las respectivas licitaciones, por ejemplo para un contrato se exigía un índice de capital de trabajo exigido era del 4% y a otro contratista le pedían un (30%) y en otros ni se estableció este indicador.

Otro de los puntos es que, extrañamente, a 12 de los 16 contratos se les tuvo que realizar un ajuste a los estudios técnicos y diseños de los proyectos, eso a pesar de que ya está en la etapa de construcción.

Uno de los casos que denota incumplimiento por parte del Sena tiene que ver con el proyecto No. 1667 de 2015, que fue adjudicado sin tener en cuenta las observaciones hechas por la universidad Nacional, que en ese entonces hacia la interventora y había advertido que la obra no tenía estudios técnicos definidos, por ello recomendó no abrir el proceso licitatorio, como resultado de este acto irresponsable, la entidad tuvo que contratar el ajuste de estos diseños, lo que generó retrasos en la ejecución de la obra.

Existe también un contrato que se suscribió con Fonade el No. 1021 de 2014 con el fin de realizar la interventoría de la construcción de ambientes de formación a nivel nacional, este por un valor de 11.250 millones de pesos con terminación hasta el 30 de septiembre de 2016. Sin embargo, se realizó una reserva presupuestal de 2 mil 700 millones de pesos sobre los recursos de la vigencia de 2016; a esto se le suma que “Fonade ha seguido entregando productos para que sean reconocidos y pagados por el Sena”.

Frente a este último contrato, la directora denuncia que el actual secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, nunca le informó sobre las dificultades en las que actualmente se encuentran las obras que viene realizando la entidad, ni le contaron sobre la situación financiera de las misma.

Adicionalmente, se cita un contrato firmado en el 2014 con la Unión Temporal SENA digital por un valor de $503.663.460.227, esto con el objetivo prestar el servicio de tecnologías de información y comunicaciones. Inexplicablemente, éste tuvo 5 modificaciones, entre ellas una adición de 26 mil millones de pesos para reubicar el centro de datos de la entidad. Sin embargo, la directora no quiso autorizar esa adición y el traslado se logró realizar con los mismos recursos.