Las supuestas exigencias de las Farc en algunos campamentos

El Gobierno reconoce que hay retrasos en la construcción de varios campamentos para las Farc aparentemente por exigencias inusuales por parte de la guerrilla, como baños y pisos en porcelana, zona de audiovisuales, canchas sintéticas y aire acondicionado.

Según Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, estas son las zonas con mayores inconvenientes.

- Caño Indio-Tibú: Las partes se demoraron en definir el sitio. Hubo trabas y bloqueo durante 6 días. Estan reparando puentes, la infraestructura para llegar es compleja

- Arauquita y Filipinas-Arauca: Algunos miembros de las Farc piden pagos a cambio de construir sus alojamientos

- La Variante-Tumaco: "Estuvimos listos el 15 de diciembre con el contratista pero cuando llegamos las Farc decían que no dejaban continuar la obra si no se construían dos polideportivos, un estudio audiovisual, dos oficinas para comandantes, habitaciones en ladrillo, cancha sintética, casas con baños adentro", dijo Carlos Córdoba quien reconoció que esa zona está "en las tablas."

- Policarpa-Nariño: Las farc no quisieron el lote donde inicialmente se había comenzado a construi. El dueño del lote donde ahora quieren el campamento cobra carísimo el arriendo.

- La Elvira Buenos Aires -Cauca: No recibieron nunca kits de aseo ni de emergencia. "Ahí hemos tenido problemas de consumo de bebidas alcoholicas que incluso terminó con un herido de bala", dijo Córdoba.

- Miranda Monterredondo-Cauca: Las Farc escogieron el lugar para el campamento, pero como hubo un deslizamiento en una de las terrazas, cambiaron de parecer y ya no quieren el mismo lugar

- Colina -San José del Guaviare: No aceptaron los baños de emergencia, "se bañaban en un sitio donde el agua iba a un internado", dijo Córdoba. "No reciben las tejas ni las paredes de superboard que no sean de dobles paredes", agregó.

- La Fila en Icononzo-Tolima: "Se arrendó un predio grandísimo. Cuando comenzamos a hacer la construcción, se paró la obra porque querían una nueva vía terciaria. Estuvo parada 23 días por algunos temas que se habían podido discutir mientras avanzaba la obra", dijo Córdoba.

- Vigía del Fuerte-Antioquia: Pedían dobles paredes en los alojamientos y pisos de porcelana

- La Carmelita-Putumayo: "El lote que se decidió por parte de las Farc queda justo al borde de las zonas de seguridad. Paran la obra porque si dicen que no se arrienda sobre la zona de seguridad, no aceptan la ampliación"; dijo Córdoba. "También hay exigencias en comedores, alojamientos, zonas comunes, cocina aparte, etc. Uno termina haciendo seis barrios en un lote", agregó.

- Pondores Fonseca-Guajira: "Hemos tenido bastante afluencia de civiles, lo mismo pasa en Gallo y San José de Oriente (Cesar)", expresó.

- La Macarena-Meta: No permiten la llegada del ICBF

- Vista Hermosa-Meta: "La obra es gigantesca, ya se tienen las cuatro ubicaciones por frentes de las Farc que se pidieron, se hizo el pozo profundo. Las Farc no les gustan las tejas que compramos para los campamentos"; agregó Córdoba.

- Mesetas-La Guajira: "Hay que construir dos campamentos, en enero ya estaba uno en un 80% de zonas comunes. Luego dijeron que ese no era el lugar que querían", agregó Córdoba.