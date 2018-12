León Fredy Muñoz no se equivocó cuando me llamó “zorrita”: representante Gloria Zorro

En diálogo con La W, la representante Gloria Betty Zorro se refirió al lamentable episodio en el que el representante León Fredy Muñoz se refirió a ella como “zorrita” y aseguró que no se trató de un error.

“Yo me ofendí cuando me dijo ‘cállese zorrita’. No, a mí me respeta”, señaló la congresista.

Zorro añadió que se trató de un acto machista que se dio cuando ella estaba cuestionando la actitud de los partidos de oposición frente a la Reforma Tributaria.

El representante Muñoz pidió perdón y señaló que nunca tuvo la intención de ofender a la congresista.

“Le hablé en diminutivo por cariño. Nunca quise ofenderla. Me equivoqué y pido perdón”, añadió.

====================

Le puede interesar: