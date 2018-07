Leonidas Bustos y Jorge Perdomo mencionados en supuesto complot contra Santiago Uribe

La ex fiscal Hilda Niño, acusada de beneficiar a miembros de grupos paramilitares, le ofreció a investigadores de la Fiscalía General de la Nación hablar sobre un supuesto complot tras el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por conformación y apoyo a grupos al margen de la ley.

El complot supuestamente involucra a funcionarios y ex funcionarios del ente acusador durante la administración del ex fiscal general Eduardo Montealegre. Por ejemplo, el ex vicefiscal general Jorge Perdomo, Manuel Ayala (asesor del ex vicefiscal), el fiscal Carlos Iván Mejía y el ex fiscal Alfredo Bettín.

En la matriz de colaboración también aparecería el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y el ex paramilitar Julián Bolívar.

Semana.com reveló en exclusiva el pasado 30 de julio una serie de interceptaciones entre Hilda Niño y el abogado Diego Cadena, en la que hablan sobre esta colaboración que podría prestar la mujer en el proceso.

Lo cierto es que en la entidad se estudia la veracidad de los hechos que pretende contar Niño.