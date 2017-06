Linio.com es multada por 140 millones de pesos

El superintendente encargado, Felipe García, explicó que linio.com fue multada por no sacar a uno de sus clientes de la base de datos del sistema para hacerle llegar información, después de que este solicitara el retiro del mismo.



Explica que cualquier ciudadano solicita a la empresa que lo saquen de la base de datos y la empresa no lo hace, el ciudadano puede quejarse ante la Superintendencia y se le obliga a la empresa a hacerlo.



La multa fue de 140 millones de pesos para esta empresa, sin embargo, más del 80 por ciento de las inversiones que se presentan en la Superintendencia de industria y comercio son por no respetar el habeas Data financiero.



Y por violaciones de datos personales, la Superintendencia ha multado por más de 21 mil millones de pesos a las empresas.



Lo super industria también ha multado e investiga a las compañías que utilizan la información de personas con fines de mercadeo sin la autorización del titular, además las fallas en la seguridad de la información que dan lugar a la divulgación de los datos de Internet y finalmente el hurto o perdida de la información contenida en bases de datos, entre otras.